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"Урал": Павлюченко играет из-за любви к футболу, а у Широкова возникли вопросы об условиях

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о переговорах с экс-полузащитником сборной России Романом Широковым.

"С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить.

Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришел в "Урал", то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится", - цитирует Иванова официальный сайт "Урала".
Теги: Урал Павлюченко Широков
Сегодня, 01:18
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№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 02:26) #
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Павлюченко всегда уважал.В Тотенхэме Роме не повезло с тренером.Форвард от Бога,хотя не будь его знаменитой сонливости ,то мог стать звездой европейского уровня.Ну а Широков..он всем показал свою сущность низкого человека.Человек-распря.И Денисова,уверен,он подбил в Зените на "выступления".А сам в сторонке наблюдал.
Регистрация: 1.09.2016
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