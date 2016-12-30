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Ибрагимович: такими как Роналдо и Роналдиньо рождаются, а игра Криштиану - это результат упорных тренировок

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович сравнил трех игроков - бразильцев Роналдо и Роналдиньо и португальца Криштиану Роналду.

"Думаю, что Роналдо был лучшим. Для меня он - олицетворение футбола. Все, что он делал, вызывало восхищение: его бег, его дриблинг. Роналдо был настоящим. Он родился для того, чтобы быть тем, кем был. Это не результат тренировок, таким футболистом не становятся, им рождаются. Он уникален.

С Роналдиньо мы вместе играли в "Милане", но это были не лучшие дни его карьеры. Однако мне нравилось играть вместе с ним, он носился по полю, шел в дриблинг и при желании мог превратить своих соперников в детей.

Если говорить о Криштиану Роналду, то мы не играли вместе с ним. Но это другой тип игрока. Его нынешний уровень игры - результат упорных тренировок, а не природного таланта", - приводит слова Ибрагимовича "Газета.ru" со ссылкой на ESPN.
Теги: Ибрагимович Роналду
Сегодня, 08:45
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