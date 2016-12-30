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Михаил Гершкович: Семак созрел для самостоятельной работы

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера "Уфы".

"У Семака очень хорошая карьера игрока, работал длительное время в качестве помощника с известными тренерами. Сергей – очень грамотный парень. Могу сказать, что у него все получится. Я хочу просто пожелать ему успехов.

Уход из "Зенита"? Андрею Тихонову тоже было комфортно в "Краснодаре", но он поехал в Красноярск. И у Семака есть амбиции, ведь он именно амбициозный человек! Нужно начинать самостоятельную карьеру, ведь так можно и остаться вторым тренером. А Сергей созрел для самостоятельной работы. Я приветствую такой шаг", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Семак Уфа
Сегодня, 12:44
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