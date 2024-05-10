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Оливейра: Марио Фернандес действительно не сможет помочь "Зениту" до конца сезона из-за травмы

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Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра подтвердил информацию о том, что правый защитник Марио Фернандес выбыл из строя до конца текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел, - передаёт слова Оливейры "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что 33-летний правый защитник петербургского "Зенита" Марио Фернандес пропустит остаток текущего сезона из-за травмы. В текущем сезоне футболист провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Зенит Марио Фернандес Оливейра
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