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Валерий Газзаев: сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку
Отечественный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о выступлении сборной России.
"Главному тренеру сборной впереди надо много трудиться, чтобы создать новую национальную команду. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу сборную, которая будет участвовать в ЧМ-2018, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков.
Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на Евро-2016. Это касается и качества игры, и результата, и морально-психологического восприятия. Люди, которые приезжают в состав национальной команды, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны.
Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на Евро-2016. Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к ЧМ-2018, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, то о контрольных матчах, которые провела наша сборная, ничего положительного сказать не могу.
Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятным", – цитирует Газзаев ТАСС.
"Главному тренеру сборной впереди надо много трудиться, чтобы создать новую национальную команду. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу сборную, которая будет участвовать в ЧМ-2018, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков.
Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на Евро-2016. Это касается и качества игры, и результата, и морально-психологического восприятия. Люди, которые приезжают в состав национальной команды, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны.
Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на Евро-2016. Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к ЧМ-2018, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, то о контрольных матчах, которые провела наша сборная, ничего положительного сказать не могу.
Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятным", – цитирует Газзаев ТАСС.
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