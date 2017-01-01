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Валерий Газзаев: сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку

Отечественный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о выступлении сборной России.

"Главному тренеру сборной впереди надо много трудиться, чтобы создать новую национальную команду. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу сборную, которая будет участвовать в ЧМ-2018, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков.

Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на Евро-2016. Это касается и качества игры, и результата, и морально-психологического восприятия. Люди, которые приезжают в состав национальной команды, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны.

Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на Евро-2016. Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к ЧМ-2018, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, то о контрольных матчах, которые провела наша сборная, ничего положительного сказать не могу.

Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятным", – цитирует Газзаев ТАСС.
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 15:31
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№4 Написал: KUKHT. (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сидели на скамейке три осла: Слуцкий,Семак и Овчинников. Опозорили Российский футбол и ничего,всё нормально. Никого не наказали. Один из "кивал" даже старшим тренером стал. Пока этот бардак не остановят наша сборная так и будет глубоко в дупле. А они всё какие то оценки выставляют.
Регистрация: 1.01.2017
№3 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пончевед
Цитата: Campos
Самый слабый тренер сборной оценки выставляет...

мож не самый слабый?ленька же еще был...

а Черчесов и Ярцев?
Регистрация: 11.01.2009
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 17:15) #
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Цитата: Campos
Самый слабый тренер сборной оценки выставляет...

мож не самый слабый?ленька же еще был...
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Самый слабый тренер сборной оценки выставляет...
Регистрация: 26.12.2008
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