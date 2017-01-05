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Гаджи Гаджиев: у "Амкара" нет денег на трансферы, но новички будут

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев сообщил, что пермский клуб не располагает бюджетом на покупку игроков.

"Амкар" никого не покупает. У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены.

Новички подъедут уже на первый сбор. Кто именно, пока не могу сказать. Переговоры в данный момент еще ведутся", - цитирует Гаджиева "Р-Спорт".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 10:50
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Ростов»
Не знаю, но быстрее всего это будут игроки Анжи.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Свободные Агенты из "Томи"..
Регистрация: 18.03.2012
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