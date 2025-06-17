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"Мы ведем переговоры с РФС". В Чили высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы ведем переговоры с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Обсуждаем возможное место и удобную дату. В случае договоренностей официально обо всем сообщим", - цитирует Милада Sport24.

В июне национальная команда России провела домашний товарищеский матч с Нигерией (1:1) и сыграла на выезде с Белоруссией (4:1). Сообщалось, что осенью сборная России может провести товарищескую встречу с Аргентиной или Уругваем.

На данный момент национальная команда России занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Чили в этом рейтинге располагается на 52 строчке.

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