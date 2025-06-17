Сообщается, что свои посты могут покинуть генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко (на его место может прийти Сергей Новиков, известный по работе в хоккейном клубе "Сочи") и спортивный директор Андрей Орлов.
"Сочи" в сезоне-2025/26 примет участие в Российской Премьер-Лиге, поскольку команда в переходных (стыковых) матчах оказалась сильнее нижегородского "Пари НН". В турнирной таблице Первой лиги "Сочи" по итогам минувшего сезона, набрав в 34 матчах 57 очков, занял в итоговой турнирной таблице пятое место.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": в руководстве ФК "Сочи" могут произойти перемены
По информации СМИ, в руководстве футбольного клуба "Сочи" перед началом сезона-2025/26 могут произойти перемены.
Фото: ФК "Сочи"