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"РБ Спорт": в руководстве ФК "Сочи" могут произойти перемены

По информации СМИ, в руководстве футбольного клуба "Сочи" перед началом сезона-2025/26 могут произойти перемены.
Фото: ФК "Сочи"
Сообщается, что свои посты могут покинуть генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко (на его место может прийти Сергей Новиков, известный по работе в хоккейном клубе "Сочи") и спортивный директор Андрей Орлов.

"Сочи" в сезоне-2025/26 примет участие в Российской Премьер-Лиге, поскольку команда в переходных (стыковых) матчах оказалась сильнее нижегородского "Пари НН". В турнирной таблице Первой лиги "Сочи" по итогам минувшего сезона, набрав в 34 матчах 57 очков, занял в итоговой турнирной таблице пятое место.

Источник: "РБ Спорт"

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