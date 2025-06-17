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Полузащитник "Краснодара" Сперцян может перейти в "Аякс"

Голландский "Аякс" интересуется полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, голландский "Аякс" вернулся к кандидатуре полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна - клуб может попытаться подписать футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2024/2025 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "быки" впервые в клубной истории стали чемпионами России.

Источник: "СЭ".

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