Филиппе Коутиньо вернулся в общую группу

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.



24-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах с 26 ноября. В общей группе команды работал и нападающий Даниэл Старридж.