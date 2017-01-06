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Филиппе Коутиньо вернулся в общую группу

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах с 26 ноября. В общей группе команды работал и нападающий Даниэл Старридж.
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 21:11
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