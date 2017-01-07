Антонио Кандрева: мы хотим продлить победную серию

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился впечатлениями накануне матча Серии А с "Удинезе".



"Мы с нетерпением ждем предстоящего матча, поскольку хотим продлить победную серию. Это очень важный матч, мы хотим продолжать взбираться вверх по таблице Серии А", - цитирует Кандреву Football Italia.