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Антонио Кандрева: мы хотим продлить победную серию

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился впечатлениями накануне матча Серии А с "Удинезе".

"Мы с нетерпением ждем предстоящего матча, поскольку хотим продлить победную серию. Это очень важный матч, мы хотим продолжать взбираться вверх по таблице Серии А", - цитирует Кандреву Football Italia.
Теги: Кандрева Интер
Сегодня, 18:36
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