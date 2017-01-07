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Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Антонио Кандрева: мы хотим продлить победную серию
Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился впечатлениями накануне матча Серии А с "Удинезе".
"Мы с нетерпением ждем предстоящего матча, поскольку хотим продлить победную серию. Это очень важный матч, мы хотим продолжать взбираться вверх по таблице Серии А", - цитирует Кандреву Football Italia.
"Мы с нетерпением ждем предстоящего матча, поскольку хотим продлить победную серию. Это очень важный матч, мы хотим продолжать взбираться вверх по таблице Серии А", - цитирует Кандреву Football Italia.
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