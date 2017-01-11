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"Зенит" в составе 31-го футболиста вылетел в Дубай
Утром 11 января сине-бело-голубые вылетели в Объединенные Арабские Эмираты.
Тренерский штаб "Зенита" вызвал на первые тренировочные сборы 31-го футболиста:
вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;
хавбеки: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;
форварды: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.
"Зенит" пробудет в Дубае до 22 января и проведет за время сбора четыре контрольных матча против "Айнтрахта", "Чанчунь Ятай", "Видеотона" и ташкентского "Локомотива".
ФК "Зенит"
Тренерский штаб "Зенита" вызвал на первые тренировочные сборы 31-го футболиста:
вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;
хавбеки: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;
форварды: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.
"Зенит" пробудет в Дубае до 22 января и проведет за время сбора четыре контрольных матча против "Айнтрахта", "Чанчунь Ятай", "Видеотона" и ташкентского "Локомотива".
ФК "Зенит"
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