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"Зенит" в составе 31-го футболиста вылетел в Дубай

Утром 11 января сине-бело-голубые вылетели в Объединенные Арабские Эмираты.

Тренерский штаб "Зенита" вызвал на первые тренировочные сборы 31-го футболиста:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;

хавбеки: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

форварды: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

"Зенит" пробудет в Дубае до 22 января и проведет за время сбора четыре контрольных матча против "Айнтрахта", "Чанчунь Ятай", "Видеотона" и ташкентского "Локомотива".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 10:06
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3
(0)
№3 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (0)
online

Вопреки,
Рязанцев будет играть в команде Семака.Давно уже известно.


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 10:49) #
  • +1
  •  (3)

Что Рязанцева списали в утиль ? Побегал за баблом, почистил сидалищем скамейку и вновь в болото... Подобный исход ждет и Новосельцева - всех стремящихся "прогрессировать в ТОПе"... на самом деле, гоняющихся за большими деньгами, ждет та же участь
Регистрация: 21.04.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:11) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
вот это я понимаю сбор, а не выход из отпуска 16 января и за месяц сыграть 4 матча, на радость женам и детям. хотя кто это их привычный ритм, ни кубка, на еврокубка. нахрен нам такой клуб в первой пятерке?
Регистрация: 17.05.2013
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