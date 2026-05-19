"Зенит" готовит предложение по Батракову - источник

"Зенит" может предпринять попытку подписать полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во время летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Локомотив"
Об интересе чемпионов России к хавбеку сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, в соглашении футболиста предусмотрен пункт о выкупе для европейских клубов, однако на команды РПЛ это условие не распространяется. При этом сам Батраков заинтересован в продолжении карьеры за пределами России.

В минувшем розыгрыше чемпионата страны 20-летний хавбек за 28 встреч в Премьер-лиге забил 13 мячей и добавил к ним 10 голевых передач.

По итогам сезона золотые медали завоевал "Зенит", а "Локомотив" финишировал на третьей строчке турнирной таблицы.

