В "Динамо" приняли решение по новому главному тренеру - источник

Сандро Шварц близок к возвращению на пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, московский клуб уже договорился с немецким специалистом о подписании контракта.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на три года. Ранее на тренера также претендовал ЦСКА, однако армейцы прекратили переговоры. Сообщается, что бело-голубые предложили Шварцу зарплату в размере двух миллионов евро за сезон, тогда как ЦСКА был готов платить 1,8 миллиона евро.

Официально о назначении 47-летнего специалиста "Динамо" может объявить в ближайшие дни.

