"Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года

Арсенал " досрочно стал чемпионом Англии сезона-2025/2026.

Фото: Getty Images

Лондонский клуб гарантировал себе первое место после того, как "Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Борнмутом" - 1:1.



Команда Микеля Артеты за тур до завершения чемпионата набрала 82 очка и стала недосягаемой для ближайшего преследователя. "Сити" с 78 баллами остался на второй строчке и утратил математические шансы на титул.



Для клуба это первое чемпионство Англии с сезона-2003/2004.

