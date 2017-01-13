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Азамат Засеев: от знакомства с Семаком впечатления самые положительные

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал о знакомстве с новым главным тренером Сергеем Семаком.

— Расскажите, как прошла первая встреча с Сергеем Семаком?

— В первый день после отпуска, когда был медосмотр, перед отправлением в клинику мы собрались в отеле. Просто познакомились и немного пообщались. Времени почти не было. Думаю, на сборах уже поближе познакомимся. Наверное, будут и личные беседы, это все-таки не одного дня дело. Но в целом после знакомства с таким человеком впечатления самые положительные.

— Какие у вас воспоминания о Семаке как об игроке?

— Во-первых, его карьера в ЦСКА, где он был абсолютным лидером. Затем — французский «ПСЖ». Все-таки не всем удается поиграть в таком сильном европейском клубе. Ну и, конечно, выступления за сборную России на Евро-2008. Наверное, это будут помнить всегда и все.

— Помимо Васина, «Уфу» покинул и голкипер Андрей Лунев, перешедший в «Зенит». Он сыграл в премьер-лиге всего 10 матчей и оказался в топ-клубе. Вас этот трансфер не удивил?

— В футболе всякое бывает, нет ничего невозможного. Даже за такое количество матчей Андрей доказал, что заслуживает места в «Зените». Думаю, в такие команды кого попало не берут. Уверен, петербуржцы прекрасно знают все сильные стороны Лунева и видят в нем перспективу. В «Уфе» все за него очень рады. Лично меня это трансфер не удивил. Лунев — готовый вратарь, способный играть на самом высоком уровне.

— На данный момент от еврокубковый зоны «Уфу» отделяет всего три очка. Тем не менее первоочередной задачей для команды является сохранение прописки в премьер-лиге?

— С приходом Виктора Гончаренко у нас в головах кое-что поменялось. С первого тура даже не было таких мыслей, что главное не вылететь. Мы просто двигались от матча к матчу и набирались уверенности в своих силах. С каждой новой победой этой уверенности становилось все больше и больше. Да и сейчас, когда на смену Гончаренко пришел Семак, мы не думаем о том, что у нас уже есть определенный запас очков, который гарантирует сохранение прописки в элите. Мы просто готовимся к каждой игре и хотим побеждать. Любой футболист хочет забраться повыше в турнирной таблице со своей командой, и сейчас у нас есть такая возможность.

Известия
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 10:45
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(1)
№2 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 11:52) #
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online

Цитата: teacher
Интересно, хоть один футболист, после прихода нового тренера, говорил в интервью, что-то вроде "неприятный тип, очень мне не понравился"?


Про Семака я не слышал плохих слов ни от кого...
Регистрация: 1.02.2012
№1 Написал: teacher (Сегодня, 11:46) #
  • 0
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online

Интересно, хоть один футболист, после прихода нового тренера, говорил в интервью, что-то вроде "неприятный тип, очень мне не понравился"?
Регистрация: 10.01.2017
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