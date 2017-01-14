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Кирилл Комбаров: для меня деньги никогда не стояли на первом месте

Новичок "Арсенала" Кирилл Комбаров рассказал, что прекрасно адаптировался в тульской команде.

"Деньги для меня никогда не стояли на первом месте, поэтому в приоритете всегда держал футбол. Атмосфера в "Арсенале" отличная, тренируемся, начались серьезные нагрузки.

Многих ребят в команде знаю, со многими играл, так что с первого дня влился в коллектив", – цитирует Комбарова официальный сайт "канониров".
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула
Сегодня, 12:12
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Факел»
Наверное поэтому выбираешь команды аутсайдеры, но в высшей лиге (потому что там зарплаты намного выше), чем лидер ФНЛ - где реально в футбол играют, и коллектив есть и все остальное. А так в конце сезона Кирюша опять будет новый коллектив искать и говорить, что деньги для него не стоят на первом месте.


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Регистрация: 30.12.2009
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