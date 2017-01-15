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"Рома" выиграла у "Удинезе", "Наполи" обыграл "Пескару"

"Рома" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии вырвала победу у "Удинезе".

Чемпионат Италии

20 тур

"Удинезе" - "Рома" 0:1

Голы: Найнгголан, 12

"Удинезе": Карнезис, Самир, Ларанжера, Фелипе, Фараони, Кумс (Эвандро, 74), Фофана, Янкто (Перица, 52), Пауль, Сапата (Холлфредссон, 69), Теро

"Рома": Щенсны, Перес, Эмерсон, Жесус, Фасио, Манолас, Паредес, Стротман, Найнгголан, Джеко, Эль-Шаарави (Тотти, 63)

Предупреждения: Жесус, 40, Фелипе, 75, Фофана, 77

"Наполи" - "Пескара" 3:1

Голы: Тонелли, 47, Гамшик, 49, Мертенс, 85, Капрари, 90+4

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Тонелли, Стринич (Маджо, 86), Хюсай, Жоржиньо, Зелиньски (Аллан, 65), Гамшик, Мертенс, Кальехон, Инсинье (Джаккерини, 80)

"Пескара": Биссарри, Кода, Крешенци, Жупарич, Бруно (Форназьер, 64), Мемушай, Бенали, Кристанте, Верре (Черри, 70), Джилардино (Митрицэ, 72), Капрари

Предупреждения: Кода, 40, Тонелли, 43, Бенали, 44

"Сассуоло" - "Палермо" 4:1

Голы: Кайсон, 9, Матри, 15, Рагуза, 24, Матри, 66, Политано, 83

"Сассуоло": Андреа Консильи, Лирола, Пелузо, Летсхерт, Ачерби, Аквилани, Маццители, Риччи (Дефрель, 65), Рагуза, Матри (Дункан, 82), Берарди (Политано, 77)

"Палермо": Посавец, Рисполи, Пеццелла, Гольданига, Гонсалес, Витьелло (Морганелла, 46), Яяло, Энрике, Кайсон (Балог, 78), Несторовски, Эмбало (Диаманти, 61)

Предупреждения: Кайсон, 34, Маццители, 47, Лирола, 71, Гольданига, 74

"Сампдория" - "Эмполи" 0:0

"Сампдория": Пуджони, Перейра, Реджини, Шкриньяр, Торрейра, Паломбо, Линетти, Альварес (Джуричич, 81), Прает (Фернандеш, 68), Мурьель (Квальярелла, 85), Шик

"Эмполи": Скорупски, Лорини, Паскуаль, Беллуши, Чосич (Коста, 56), Диуссе, Крунич (Тельо, 90+1), Сапонара, Кроче, Марилунго (Пуччарелли, 65), Мчедлидзе

Предупреждения: Паломбо, 30, Перейра, 39, Чосич, 39, Линетти, 39, Кроче, 39, Диуссе, 89, Мчедлидзе, 90
Теги: Рома Удинезе Наполи Пескара
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