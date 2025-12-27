По информации источника, "Краснодар" ищет варианты усиления центра поля. Артем Карпукас рассматривается как приоритетная цель. Источник подчеркивает, что вероятность перехода в зимнее трансферное окно невелика. Московский клуб хочет продлить контракт с футболистом, который истекает в конце июня 2027 года.
Российский полузащитник выступает в составе "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 21 матч и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Локомотив" располагается на третьей строчке с 37 баллами в своем активе.
Источник: "РБ Спорт"
"Краснодару" интересен полузащитник "Локомотива" - источник
Фото: ФК "Локомотив"