Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Краснодару" интересен полузащитник "Локомотива" - источник

"Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Артему Карпукасу.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Краснодар" ищет варианты усиления центра поля. Артем Карпукас рассматривается как приоритетная цель. Источник подчеркивает, что вероятность перехода в зимнее трансферное окно невелика. Московский клуб хочет продлить контракт с футболистом, который истекает в конце июня 2027 года.

Российский полузащитник выступает в составе "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 21 матч и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Локомотив" располагается на третьей строчке с 37 баллами в своем активе.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится