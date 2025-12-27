Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Балтика" расторгла контракты с двумя футболистами

"Балтика" объявила о расторжении контрактов с Амиром Мохаммадом и Диего Луной.
Фото: ФК "Балтика"
"Мы благодарим Амира и Диего за пройдённый путь, самоотдачу и стремление побеждать вместе с Балтийцами и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере", - написано в Telegram-канале "Балтики".

Амир Мохаммад выступал за калининградский клуб с начала июля 2024 года. Всего за клуб левый защитник провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Диего Луна играл в составе "Балтики" с февраля 2024 года. В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей, голевыми действиями футболист не отличился.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится