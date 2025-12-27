"Мы благодарим Амира и Диего за пройдённый путь, самоотдачу и стремление побеждать вместе с Балтийцами и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере", - написано в Telegram-канале "Балтики".
Амир Мохаммад выступал за калининградский клуб с начала июля 2024 года. Всего за клуб левый защитник провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Диего Луна играл в составе "Балтики" с февраля 2024 года. В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей, голевыми действиями футболист не отличился.
"Балтика" расторгла контракты с двумя футболистами
Фото: ФК "Балтика"