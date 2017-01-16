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Александр Бубнов: прямо скажем, неожиданный поворот в карьере Слуцкого
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о том, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может быть получить работу в "Челси".
"Прямо скажем, неожиданный поворот в карьере Слуцкого. Видимо, ему нужно перезагрузиться после ухода и ЦСКА, а потому выбрал некий промежуточный вариант - вроде и работа в "Челси", но в тени.
Безусловно, для него это возможность чуть по-новому взглянуть на футбол. Он подучит английский язык, посмотрит изнутри, как работает аналитическая и скаутская службы у топ-клуба Европы. Наверняка заведет новые связи и контакты, которые в будущем помогут в его работе.
Конечно, с точки зрения тренировочного процесса ему также будет интересно взглянуть, за счет чего "Челси" так здорово проводит нынешний чемпионат. Что-то возьмет на вооружение", – цитирует Бубнова "Sportbox".
"Прямо скажем, неожиданный поворот в карьере Слуцкого. Видимо, ему нужно перезагрузиться после ухода и ЦСКА, а потому выбрал некий промежуточный вариант - вроде и работа в "Челси", но в тени.
Безусловно, для него это возможность чуть по-новому взглянуть на футбол. Он подучит английский язык, посмотрит изнутри, как работает аналитическая и скаутская службы у топ-клуба Европы. Наверняка заведет новые связи и контакты, которые в будущем помогут в его работе.
Конечно, с точки зрения тренировочного процесса ему также будет интересно взглянуть, за счет чего "Челси" так здорово проводит нынешний чемпионат. Что-то возьмет на вооружение", – цитирует Бубнова "Sportbox".
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