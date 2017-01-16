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Александр Бубнов: прямо скажем, неожиданный поворот в карьере Слуцкого

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о том, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может быть получить работу в "Челси".

"Прямо скажем, неожиданный поворот в карьере Слуцкого. Видимо, ему нужно перезагрузиться после ухода и ЦСКА, а потому выбрал некий промежуточный вариант - вроде и работа в "Челси", но в тени.

Безусловно, для него это возможность чуть по-новому взглянуть на футбол. Он подучит английский язык, посмотрит изнутри, как работает аналитическая и скаутская службы у топ-клуба Европы. Наверняка заведет новые связи и контакты, которые в будущем помогут в его работе.

Конечно, с точки зрения тренировочного процесса ему также будет интересно взглянуть, за счет чего "Челси" так здорово проводит нынешний чемпионат. Что-то возьмет на вооружение", – цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Слуцкий
Сегодня, 14:49
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(0)
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Бубновым,удачи Слуцкому.Будет отлично если Российский специалист возглавит какой то европейский клцб.Но пристроил его туда явно Гинер.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: скальп (Сегодня, 15:11) #
  • -4
  •  (6)

какой такой поворот- быть шнырём в Челси joy
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:02) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Впервые Санек справедливо оценил поступок Слуцкого!Прогресс!Оказывается не все так сильно запущено у Бубнова!
Регистрация: 7.04.2014
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