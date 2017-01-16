Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:43
Морган Сансон перейдет в "Марсель"
Морган Сансон перейдет в "Марсель"
Вчера 23:29
Даниэль Калиджиури летом перейдет в Шальке"
Даниэль Калиджиури летом перейдет в Шальке"
Вчера 23:17
Райан Гиггз может возглавить "Ноттингем Форест"
Райан Гиггз может возглавить "Ноттингем Форест"
Вчера 23:03
Луис Адриано: надеюсь забить как можно больше голов и выиграть со "Спартаком" чемпионство (8)
Луис Адриано: надеюсь забить как можно больше голов и выиграть со "Спартаком" чемпионство (8)
Вчера 22:53
Марк Ноубл: если Пайет не хочет играть за "Вест Хэм", то ему лучше вообще не выходить на поле
Марк Ноубл: если Пайет не хочет играть за "Вест Хэм", то ему лучше вообще не выходить на поле
Вчера 22:46
Луис Адриано перешел в "Спартак" (фото) (46)
Луис Адриано перешел в "Спартак" (фото) (46)
Вчера 22:30
Алексис Санчес признался в уклонении от налогов
Алексис Санчес признался в уклонении от налогов
Вчера 22:22
Сергей Ташуев может возглавить клуб из Израиля
Сергей Ташуев может возглавить клуб из Израиля
Вчера 22:09
Георгий Зотов покинет "Кубань"
Георгий Зотов покинет "Кубань"
Вчера 21:46
Янник Боли официально перешёл в "Аль-Айн" (1)
Янник Боли официально перешёл в "Аль-Айн" (1)
Вчера 21:28
Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом (4)
Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом (4)
Вчера 21:27
Вячеслав Матюшенко: готовность "Тосно" оптимальной быть не может, потому что все игрока сейчас под нагрузкой
Вячеслав Матюшенко: готовность "Тосно" оптимальной быть не может, потому что все игрока сейчас под нагрузкой
Вчера 21:18
Олег Иванов: удивительно, когда некоторые игроки в РФПЛ получают, как звезды из топ-чемпионатов (1)
Олег Иванов: удивительно, когда некоторые игроки в РФПЛ получают, как звезды из топ-чемпионатов (1)
Вчера 20:25
"Марсель" предложил за Димитри Пайета 25 миллионов евро (1)
"Марсель" предложил за Димитри Пайета 25 миллионов евро (1)
Вчера 19:52
Артем Дзюба: уезжаю в Китай, буду по всем скучать (27)
Артем Дзюба: уезжаю в Китай, буду по всем скучать (27)
Вчера 19:51
"Локомотив" обыграл молодежный состав "Вердера" (6)
"Локомотив" обыграл молодежный состав "Вердера" (6)
Вчера 19:50
Александр Самедов: как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть (2)
Александр Самедов: как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть (2)
Вчера 19:16
Диего Коста отказался продлевать контракт с "Челси" (3)
Диего Коста отказался продлевать контракт с "Челси" (3)
Вчера 19:03
Амир Натхо находится на просмотре в "Локомотиве" (2)
Амир Натхо находится на просмотре в "Локомотиве" (2)
Вчера 18:23
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
Вчера 18:02
"Динамо" ищет новый клуб для Станислава Драгуна (1)
"Динамо" ищет новый клуб для Станислава Драгуна (1)
Вчера 17:11
Игорь Чугайнов: "Локомотив" в лице Самедова потерял лидера (10)
Игорь Чугайнов: "Локомотив" в лице Самедова потерял лидера (10)
Вчера 17:04
Сергей Родионов: "Спартак" рассчитывает, что у Самедова все сложится наилучшим образом (9)
Сергей Родионов: "Спартак" рассчитывает, что у Самедова все сложится наилучшим образом (9)
Вчера 16:43
Неймар признан самым дорогим футболистом в мире (8)
Неймар признан самым дорогим футболистом в мире (8)
Вчера 16:38
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
Вчера 16:12
Радамель Фалькао не захотел уезжать в Китай (2)
Радамель Фалькао не захотел уезжать в Китай (2)
Марк Ноубл: если Пайет не хочет играть за "Вест Хэм", то ему лучше вообще не выходить на поле
Капитан и полузащитник "Вест Хэма" Марк Ноубл заявил, что его коллеге по амплуа Димитри Пайе лучше не выходить на поле в составе команды, если он не хочет играть за "молотобойцев".
"Я не буду комментировать то, почему он хочет уйти из команды. Но, если он не хочет играть за клуб, то ему лучше вообще не выходить на поле в составе команды", - цитирует Ноубла Sky Sports.
"Я не буду комментировать то, почему он хочет уйти из команды. Но, если он не хочет играть за клуб, то ему лучше вообще не выходить на поле в составе команды", - цитирует Ноубла Sky Sports.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.