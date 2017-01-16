Марк Ноубл: если Пайет не хочет играть за "Вест Хэм", то ему лучше вообще не выходить на поле

Капитан и полузащитник "Вест Хэма" Марк Ноубл заявил, что его коллеге по амплуа Димитри Пайе лучше не выходить на поле в составе команды, если он не хочет играть за "молотобойцев".



"Я не буду комментировать то, почему он хочет уйти из команды. Но, если он не хочет играть за клуб, то ему лучше вообще не выходить на поле в составе команды", - цитирует Ноубла Sky Sports.