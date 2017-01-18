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Дидье Бианг: молодежи не хватает характера, приедут на сборы - хи-хи, ха-ха, и домой
Тренер академии "Краснодара" Дидье Бианг, игравший ранее в "Кубани", рассказал о подготовке молодежи в стане "быков".
"Я верю в нашу стратегию, все условия для развития которой создал Сергей Галицкий, что скоро лучшие игроки России будут представлены нашими выпускниками. Школа создана недавно, полный шестилетний цикл прошёл лишь 1998 год. Но если с ними мы чуть-чуть не успели, то 1999-й взял чемпионат и Кубок России, будет играть в юношеской Лиге чемпионов. С каждым годом будет всё лучше и лучше, я уверен.
Чего не хватает молодым, чтобы играть в первой команде? Характера в первую очередь. Приедут на сборы- хи-хи, ха-ха, и домой. Им кажется, что они вышли на какой-то суперуровень. Для них он-то может и супер, но в масштабе большого футбола это ничего.
Я тоже был рад, когда играл в КФК, но ведь пробирался дальше, доказывал. И говорил всем тренерам: "Если ты не поставишь меня в состав, то будешь всю жизнь об этом жалеть". Вот таким должен быть настрой", - цитирует Бианга "Чемпионат".
"Я верю в нашу стратегию, все условия для развития которой создал Сергей Галицкий, что скоро лучшие игроки России будут представлены нашими выпускниками. Школа создана недавно, полный шестилетний цикл прошёл лишь 1998 год. Но если с ними мы чуть-чуть не успели, то 1999-й взял чемпионат и Кубок России, будет играть в юношеской Лиге чемпионов. С каждым годом будет всё лучше и лучше, я уверен.
Чего не хватает молодым, чтобы играть в первой команде? Характера в первую очередь. Приедут на сборы- хи-хи, ха-ха, и домой. Им кажется, что они вышли на какой-то суперуровень. Для них он-то может и супер, но в масштабе большого футбола это ничего.
Я тоже был рад, когда играл в КФК, но ведь пробирался дальше, доказывал. И говорил всем тренерам: "Если ты не поставишь меня в состав, то будешь всю жизнь об этом жалеть". Вот таким должен быть настрой", - цитирует Бианга "Чемпионат".
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