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Георгий Миланов: дружим с Поповым, но о футболе не говорим

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал, что поддерживает отношения с соотечественником из "Спартака" Ивелином Поповым.

– Вы со спартаковцем Ивелином Поповым общаетесь?

– Да. Осенью график оказался тяжелым, но когда у меня и у него появлялось свободное время, встречались и ходили в ресторан.

– Шутки отпускаете в адрес друг друга?

– По игре – нет. За футбол вообще не говорим, только за жизнь.

– Дадите прогноз, кто из вас окажется выше по итогам сезона?

– Прогнозы не для меня. Но обещаю, что футболисты ЦСКА сделают все возможное и будут бороться только за первое место. Ни второго, ни третьего для нас не существует – только первое.

– С какими словами готовы обратиться к Попову? Может быть, бросите ему вызов?

– Ха-ха, нет, не стану, потому что, когда говорю раньше времени, ничего не получается. Хочу говорить в конце сезона. Когда, надеюсь, все будет хорошо.

СЭ
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 10:30
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(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот и правильно.никогда не стоит загадывать
думаешь одно - а выходит наоборот
вот серьезно...после аренды вернулся совсем другим игроком..голова на плечах наконец есть.
еще бы массу ему набрать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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