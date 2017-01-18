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Тихий Дон, или как Девич без лишнего шума оказался в "Ростове"
Пока все внимание футбольной России сконцентрировано на "спартаковских" Луисе Адриано и Самедове, на "зенитовских" Эрнани и Молло, на берегах тихого Дона происходят не менее интересные трансферные события. Курбан Бердыев пополнил состав своей команды еще одним экс-игроком "Рубина", который теперь пробудет в "Ростове" до лета 2018-го года. Rusfootball.info анализирует состоявшееся во вторник подписание контракта с Марко Девичем.
Несмотря на то, что новость о переходе Девича в "Ростов" вошла в топ-5 последних суток по просмотрам, напомню, что 17 января футбольный клуб из Ростова-на-Дону объявил о подписании контракта с оказавшимся ненужным "Рубину" нападающим. Соглашение рассчитано на полтора года, а сам футболист присоединится к своей новой команде на втором сборе, который начнется в следующую среду.
Для Девича карьера в России началась чуть менее трех лет назад, когда он переехал в "Рубин" из "Металлиста". В харьковском клубе Марко был не просто отличным голеадором - он стал лучшим бомбардиром в истории "Металлиста", забив 98 мячей. В Казани Марко так часто не забивал, но все равно смог покорить сердца болельщиков. Он открытый парень, он веселый и позитивный, он всегда охотно общается с журналистом и фанатами, он не говорит шаблонами и не говорит глупости, он всегда старателен и жаден до гола на поле. Таких сложно не любить.
Абсолютно точно его не постигнет та же участь, что Азмуна, которого в ноябрьском матче "Рубина" и "Ростова" лихо освистали на "Казань Арене". Если не верите в то, что Девича в столице Татарстана любят, зайдите в его инстаграм и почитайте комментарии к посту об уходе из команды. "Я хотел бы поблагодарить болельщиков "Рубина". Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку.
"Рубин" навсегда останется в моем сердце!" - написал Марко (https://www.instagram.com/p/BO0O_4-hrln/). И в ответ огромное количество "Спасибо".
Вообще говоря, история Девича любопытна еще и тем, что в наше непростое время ему удалось, будучи украинцем и игроком сборной Украины и играя в России, избежать в среде болельщиков на этот счет. Впрочем, вернемся ближе к футболу. И, в частности, к теме перехода игрока из "Рубина" в команду Бердыева. На первый взгляд может показаться, что здесь есть повод найти подвох, но его чисто физически быть не может - Курбан Бекиевич ушел из Казани в декабре 2013, а Девич пришел лишь в феврале 2014.
Тем не менее, можно смело заявить, что нападающий ушел не просто в другой клуб, а именно к определенному тренеру. Девич после подписания контракта признался, что у него был короткий разговор с Бердыевым, который заверил его в том, хочет видеть нападающего в своем составе. В свою очередь, Марко отметил, что хочет играть под руководством такого большого тренера. Хотя, пожалуй, здесь важно и то, что играть "Ростову" предстоит не только в чемпионате России, но и в Лиге Европы, а мы знаем, что еврокубки для футболистов всегда придают дополнительной мотивации.
Для самого донского клуба большой плюс, что футболист достался бесплатно. Срок действия контракта Девича с "Рубином" истек, Хави Грасия посчитал, что в его распоряжении достаточно более качественных форвардов, а потому Марко стал свободным агентом. Понять тренера "Рубина" можно - у него есть, например, стабильно забивающий Жонатас. В течение первой части сезона Грасия лишь однажды выпустил Девича в старте, да и то не дал ему доиграть матч до конца.
Впрочем, Марко без голов за сыгранные суммарно 235 минут не остался - я думаю, многие из вас помнят его мяч в ворота "Спартака" в третьем туре, когда "красно-белые" были уже без Аленичева, но еще и не с Каррерой в роли полноценного главного. Тогда невысокий Девич забил головой, наглядно показав, что он не только быстр и техничен ногами, но еще и может правильно занять позицию, высоко выпрыгнуть и обыграть в верховой борьбе высокорослых защитников.
Для "Ростова", конечно, более важно, что Девич может быстро убежать в контратаку, которые так любят на Дону. Очевидно, он не будет лишним в компании Азмуна, Полоза и других игроков атаки. Другое дело, что конкуренция у него будет не сильно меньше чем в "Рубине". После того самого матча со "Спартаком" Девич говорил, что не боится конкуренции, но в итоге ее он, так или иначе, выиграть не смог. Сейчас Марко вновь повторил свои слова, заявив, что он на протяжении всей карьеры находится рядом с сильными партнерами, у которых надо выгрызать место в основе. Посмотрим, сможет ли он сделать это в "Ростове".
Девич, правда, не единственное приобретение "ростовчан" в это зимнее трансферное окно. Без лишнего шума и пыли еще в декабре был подписан контракт с младшим братом Баштуша, который, напомню, уехал из "Ростова" в "Лацио". Ангольский защитник Фернанду Жасинту, которого еще называют Нандинью, призван укрепить линию обороны, но вряд ли ему будет доверена эта миссия прямо сейчас - все-таки ему еще только 18 лет. Тем не менее, уже сейчас можно шутливо говорить о том, что был в "Ростове" брат, а сейчас приехал брат-2.
Возможно, до конца трансферного окна мы увидим в команде Бердыева еще чьего-нибудь брата или просто крутого футболиста. В случае с Курбаном Бекиевичем всегда очень сложно говорить наперед, поскольку информации практически никакой нет. Раньше тихим был Татарстан, сейчас тихим стал Дон. Тем не менее, когда случается качественный трансфер, о нем хочется говорить не меньше, чем о приобретениях московских клубов или "Зенита". Поэтому ждем от "Ростова" очередных новостей, попутно оценивая успех в подписании хорошего форварда Девича.
Фото: официальный сайт ФК "Ростов", официальный сайт ФК "Рубин", Чемпионат.ком
Иван Долинин, Rusfootball.info
Несмотря на то, что новость о переходе Девича в "Ростов" вошла в топ-5 последних суток по просмотрам, напомню, что 17 января футбольный клуб из Ростова-на-Дону объявил о подписании контракта с оказавшимся ненужным "Рубину" нападающим. Соглашение рассчитано на полтора года, а сам футболист присоединится к своей новой команде на втором сборе, который начнется в следующую среду.
Для Девича карьера в России началась чуть менее трех лет назад, когда он переехал в "Рубин" из "Металлиста". В харьковском клубе Марко был не просто отличным голеадором - он стал лучшим бомбардиром в истории "Металлиста", забив 98 мячей. В Казани Марко так часто не забивал, но все равно смог покорить сердца болельщиков. Он открытый парень, он веселый и позитивный, он всегда охотно общается с журналистом и фанатами, он не говорит шаблонами и не говорит глупости, он всегда старателен и жаден до гола на поле. Таких сложно не любить.
Абсолютно точно его не постигнет та же участь, что Азмуна, которого в ноябрьском матче "Рубина" и "Ростова" лихо освистали на "Казань Арене". Если не верите в то, что Девича в столице Татарстана любят, зайдите в его инстаграм и почитайте комментарии к посту об уходе из команды. "Я хотел бы поблагодарить болельщиков "Рубина". Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку.
"Рубин" навсегда останется в моем сердце!" - написал Марко (https://www.instagram.com/p/BO0O_4-hrln/). И в ответ огромное количество "Спасибо".
Вообще говоря, история Девича любопытна еще и тем, что в наше непростое время ему удалось, будучи украинцем и игроком сборной Украины и играя в России, избежать в среде болельщиков на этот счет. Впрочем, вернемся ближе к футболу. И, в частности, к теме перехода игрока из "Рубина" в команду Бердыева. На первый взгляд может показаться, что здесь есть повод найти подвох, но его чисто физически быть не может - Курбан Бекиевич ушел из Казани в декабре 2013, а Девич пришел лишь в феврале 2014.
Тем не менее, можно смело заявить, что нападающий ушел не просто в другой клуб, а именно к определенному тренеру. Девич после подписания контракта признался, что у него был короткий разговор с Бердыевым, который заверил его в том, хочет видеть нападающего в своем составе. В свою очередь, Марко отметил, что хочет играть под руководством такого большого тренера. Хотя, пожалуй, здесь важно и то, что играть "Ростову" предстоит не только в чемпионате России, но и в Лиге Европы, а мы знаем, что еврокубки для футболистов всегда придают дополнительной мотивации.
В составе "Рубина" Девич забивал "Ливерпулю" на "Энфилде"
Для самого донского клуба большой плюс, что футболист достался бесплатно. Срок действия контракта Девича с "Рубином" истек, Хави Грасия посчитал, что в его распоряжении достаточно более качественных форвардов, а потому Марко стал свободным агентом. Понять тренера "Рубина" можно - у него есть, например, стабильно забивающий Жонатас. В течение первой части сезона Грасия лишь однажды выпустил Девича в старте, да и то не дал ему доиграть матч до конца.
Впрочем, Марко без голов за сыгранные суммарно 235 минут не остался - я думаю, многие из вас помнят его мяч в ворота "Спартака" в третьем туре, когда "красно-белые" были уже без Аленичева, но еще и не с Каррерой в роли полноценного главного. Тогда невысокий Девич забил головой, наглядно показав, что он не только быстр и техничен ногами, но еще и может правильно занять позицию, высоко выпрыгнуть и обыграть в верховой борьбе высокорослых защитников.
Для "Ростова", конечно, более важно, что Девич может быстро убежать в контратаку, которые так любят на Дону. Очевидно, он не будет лишним в компании Азмуна, Полоза и других игроков атаки. Другое дело, что конкуренция у него будет не сильно меньше чем в "Рубине". После того самого матча со "Спартаком" Девич говорил, что не боится конкуренции, но в итоге ее он, так или иначе, выиграть не смог. Сейчас Марко вновь повторил свои слова, заявив, что он на протяжении всей карьеры находится рядом с сильными партнерами, у которых надо выгрызать место в основе. Посмотрим, сможет ли он сделать это в "Ростове".
Девич, правда, не единственное приобретение "ростовчан" в это зимнее трансферное окно. Без лишнего шума и пыли еще в декабре был подписан контракт с младшим братом Баштуша, который, напомню, уехал из "Ростова" в "Лацио". Ангольский защитник Фернанду Жасинту, которого еще называют Нандинью, призван укрепить линию обороны, но вряд ли ему будет доверена эта миссия прямо сейчас - все-таки ему еще только 18 лет. Тем не менее, уже сейчас можно шутливо говорить о том, что был в "Ростове" брат, а сейчас приехал брат-2.
Возможно, до конца трансферного окна мы увидим в команде Бердыева еще чьего-нибудь брата или просто крутого футболиста. В случае с Курбаном Бекиевичем всегда очень сложно говорить наперед, поскольку информации практически никакой нет. Раньше тихим был Татарстан, сейчас тихим стал Дон. Тем не менее, когда случается качественный трансфер, о нем хочется говорить не меньше, чем о приобретениях московских клубов или "Зенита". Поэтому ждем от "Ростова" очередных новостей, попутно оценивая успех в подписании хорошего форварда Девича.
Фото: официальный сайт ФК "Ростов", официальный сайт ФК "Рубин", Чемпионат.ком
Иван Долинин, Rusfootball.info
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