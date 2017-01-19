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"Анжи" объяснил, почему сорвался трансфер Янника Боли в арабский "Аль-Айн"

Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов рассказал о причинах несостоявшегося перехода нападающего Янника Боли в "Аль-Айн" из ОАЭ.

Напомним, "Аль-Айн" объявил об отказе от приобретения Боли в связи с новыми требованиями, которые выдвинули российский клуб и сам игрок.

"В случае с Боли вышла техническая накладка, стороны недопоняли друг друга, поэтому трансфер сорвался", - цитирует Даганова "Р-Спорт".
Теги: Анжи Боли
Сегодня, 14:46
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да всё понятно, китайский клуб предложил больше денег
Регистрация: 16.03.2010
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