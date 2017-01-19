Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:32
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
14:16
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (9)
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (9)
12:04
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
11:16
Виталий Мутко: для адаптации к чемпионату мира "Крестовскому" нужно еще 1,5-2 млрд рублей (68)
Виталий Мутко: для адаптации к чемпионату мира "Крестовскому" нужно еще 1,5-2 млрд рублей (68)
"Анжи" объяснил, почему сорвался трансфер Янника Боли в арабский "Аль-Айн"
Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов рассказал о причинах несостоявшегося перехода нападающего Янника Боли в "Аль-Айн" из ОАЭ.
Напомним, "Аль-Айн" объявил об отказе от приобретения Боли в связи с новыми требованиями, которые выдвинули российский клуб и сам игрок.
"В случае с Боли вышла техническая накладка, стороны недопоняли друг друга, поэтому трансфер сорвался", - цитирует Даганова "Р-Спорт".
Напомним, "Аль-Айн" объявил об отказе от приобретения Боли в связи с новыми требованиями, которые выдвинули российский клуб и сам игрок.
"В случае с Боли вышла техническая накладка, стороны недопоняли друг друга, поэтому трансфер сорвался", - цитирует Даганова "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.