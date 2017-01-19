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Александр Спивак: "Зенит" сбил Могилевца с правильного пути

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак подверг критике руководство "Зенита" за работу с молодыми игроками.

"Подозреваю, в руководстве "Зените" не хватает футбольного человека, который мог бы на конкретном этапе правильно оценить перспективы молодого игрока, в каких-то ситуациях убедить, что того стоит оставить в "Зените", в других – настоять на аренде. Наглядный пример – Павел Могилевец, которого, считаю, клуб сбил с правильного пути.

Я же тренировал Могилевца в академии "Зенита". Парень уже мог быть звездой – отличная техника, высокая работоспособность. Что для молодого особенно ценно – футбольный человек. В том смысле, что футболу предан, работает много, а с тренером разговаривает мало. Не все молодые этим отличаются.

И ведь у Паши все шло хорошо – играл в аренде в "Рубине", на чемпионат мира съездил, потом в "Ростове" на заметные роли стал выходить. Карьера складывалась, как надо. И зачем он "Зениту" летом понадобился, если снова не играет?", - цитирует Спивака "Советский спорт".
Теги: Спивак Зенит
Сегодня, 15:16
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(5)
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что значит сбил?Надо больше над собой работать,прогрессировать.У Могилевца контракт с клубом,если игрок не хочет играть всегда есть варианты разойтись мирно.Луческу Могилевцу доверяет,взял на сборы,наигрывал и перед чемпом,но тот сломался как раз перед стартом,а так возможно получал бы шансы.Зенит это при всем уважении не Ростов,где в целом топовых игроков не много,а в Зените конкуренция выше.Надо доказывать свое место.Пока что Павел не впечатляет ,да и вообще для игрока своего амплуа какой то субтильный и хрустальный.Но шансы наверняка получит.Пока что видимо Юсупов смотрится сильнее на тренировках раз выходит именно он.Все в руках у Павла.Джорджевича тоже списали все давно,а у Луческу парень стабильно в обойме,игрок ротации,выходит и забивает.Есть тот же Йованович,который ездит на сборы с основой,значит виден потенциал.У Луческу играют не паспорта,а игроки.Яркий пример Шатов,который проиграл место трудяге Маку.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит - могилевец для могилевцев, нам нужны моллодые ребята
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:23) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
как зачем? ослабить конкурента, что уже лет 10 как успешно делается
Регистрация: 2.08.2009
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