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Александр Спивак: "Зенит" сбил Могилевца с правильного пути
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак подверг критике руководство "Зенита" за работу с молодыми игроками.
"Подозреваю, в руководстве "Зените" не хватает футбольного человека, который мог бы на конкретном этапе правильно оценить перспективы молодого игрока, в каких-то ситуациях убедить, что того стоит оставить в "Зените", в других – настоять на аренде. Наглядный пример – Павел Могилевец, которого, считаю, клуб сбил с правильного пути.
Я же тренировал Могилевца в академии "Зенита". Парень уже мог быть звездой – отличная техника, высокая работоспособность. Что для молодого особенно ценно – футбольный человек. В том смысле, что футболу предан, работает много, а с тренером разговаривает мало. Не все молодые этим отличаются.
И ведь у Паши все шло хорошо – играл в аренде в "Рубине", на чемпионат мира съездил, потом в "Ростове" на заметные роли стал выходить. Карьера складывалась, как надо. И зачем он "Зениту" летом понадобился, если снова не играет?", - цитирует Спивака "Советский спорт".
"Подозреваю, в руководстве "Зените" не хватает футбольного человека, который мог бы на конкретном этапе правильно оценить перспективы молодого игрока, в каких-то ситуациях убедить, что того стоит оставить в "Зените", в других – настоять на аренде. Наглядный пример – Павел Могилевец, которого, считаю, клуб сбил с правильного пути.
Я же тренировал Могилевца в академии "Зенита". Парень уже мог быть звездой – отличная техника, высокая работоспособность. Что для молодого особенно ценно – футбольный человек. В том смысле, что футболу предан, работает много, а с тренером разговаривает мало. Не все молодые этим отличаются.
И ведь у Паши все шло хорошо – играл в аренде в "Рубине", на чемпионат мира съездил, потом в "Ростове" на заметные роли стал выходить. Карьера складывалась, как надо. И зачем он "Зениту" летом понадобился, если снова не играет?", - цитирует Спивака "Советский спорт".
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