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Роналдиньо может вернуться на должность посла "Барселоны" в мире

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо может вернуться на пост посла "Барселоны" в мире, утверждает Mundo Deportivo.

36-летний бразилец провел переговоры с президентом клуба Хосепом Бартомеу на тему своего возвращения в команду . Об этом событии должно быть объявлено на следующей неделе.

Напомним, Роналдиньо в октябре 2016 года уже занимал данную должность, он прогулял свой первый рабочий день.
Теги: Роналдиньо Барселона
Сегодня, 10:59
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