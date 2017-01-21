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Роналдиньо может вернуться на должность посла "Барселоны" в мире
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо может вернуться на пост посла "Барселоны" в мире, утверждает Mundo Deportivo.
36-летний бразилец провел переговоры с президентом клуба Хосепом Бартомеу на тему своего возвращения в команду . Об этом событии должно быть объявлено на следующей неделе.
Напомним, Роналдиньо в октябре 2016 года уже занимал данную должность, он прогулял свой первый рабочий день.
36-летний бразилец провел переговоры с президентом клуба Хосепом Бартомеу на тему своего возвращения в команду . Об этом событии должно быть объявлено на следующей неделе.
Напомним, Роналдиньо в октябре 2016 года уже занимал данную должность, он прогулял свой первый рабочий день.
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