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Томас Мюллер: матч с "Фрайбургом" был непростым

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Фрайбургом" (2:1) в 17-м туре чемпионата Германии.

"Это был непростой матч с очень жёсткой борьбой", - сказал Мюллер.
Теги: Мюллер Фрайбург Бавария
Сегодня, 15:33
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