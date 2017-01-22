Томас Мюллер: матч с "Фрайбургом" был непростым

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Фрайбургом" (2:1) в 17-м туре чемпионата Германии.



"Это был непростой матч с очень жёсткой борьбой", - сказал Мюллер.