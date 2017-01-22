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Адриано Галлиани: "Наполи" доминировал в начале игры, но затем "Милан" наиграл на ничью

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани прокомментировал поражение от "Наполи" (1:2) в чемпионате Италии.

"Это был прекрасный футбольный матч, настоящее противостояние двух команд. "Наполи" доминировал в начале игры, но затем "Милан" наиграл на ничью. Но это футбол.

Мы не сдавались и словно Рокки Бальбоа в моменте, когда казалось, что сейчас будет нокаут, сумели собраться и встать на ноги.

Я расстроен из-за поражения, но это был великолепный матч. Болельщики получили удовольствие, мало кто свистел после финального свистка, потому что все видели, что мы отдали все силы против такого соперника", - цитирует Галлиани Football Italia.
Теги: Галлиани Милан Наполи
Сегодня, 16:14
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