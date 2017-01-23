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Юрий Семин: к футболистам нет никаких претензий, команда работала хорошо

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о контрольном матче с софийским ЦСКА (1:2) и подвел итоги первого сбора в Испании.

"Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.

Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой.

В целом же работы еще много и в обороне, и в нападении. К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем", - цитирует Семина официальный сайт "Локо".
Теги: Локомотив Семин
Сегодня, 02:57
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