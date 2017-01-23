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Вчера 23:33
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Вчера 23:19
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Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Вчера 23:08
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Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Вчера 22:53
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (56)
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (56)
Вчера 22:50
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Вчера 21:29
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Вчера 21:08
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"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича
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"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
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Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя
Вчера 20:15
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (2)
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (2)
Вчера 19:58
"Локомотив" уступил болгарскому ЦСКА (6)
"Локомотив" уступил болгарскому ЦСКА (6)
Вчера 19:56
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Вчера 19:07
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Томас Тухель: мы должны играть стабильнее
Томас Тухель: мы должны играть стабильнее
Вчера 18:11
Эрик Штоффельсхаус стал спортивным директором "Локомотива" (2)
Эрик Штоффельсхаус стал спортивным директором "Локомотива" (2)
Юрий Семин: к футболистам нет никаких претензий, команда работала хорошо
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о контрольном матче с софийским ЦСКА (1:2) и подвел итоги первого сбора в Испании.
"Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.
Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой.
В целом же работы еще много и в обороне, и в нападении. К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем", - цитирует Семина официальный сайт "Локо".
"Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.
Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой.
В целом же работы еще много и в обороне, и в нападении. К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем", - цитирует Семина официальный сайт "Локо".
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