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Борис Игнатьев: Бушманов в молодежной сборной - это самая оптимальная кандидатура
Новым главным тренером молодежной сборной России станет Евгений Бушманов, о назначении должны объявить сегодня, передает "СЭ". Бывший наставник молодежки Борис Игнатьев одобряет выбор РФС.
"Я очень хорошо знаю Бушманова. Работал с ним и в юношеских сборных, и в молодежной, и в первой. И везде он проявлял себя творцом, человеком, от которого исходила футбольная идея. Далее я с ним пересекался в "Сатурне". Бушманов трудился в дубле, я в основе. И в Раменском весь тренировочный процесс у него был построен на том, как научить игрока думать, креативить.
Его работа в "Спартаке" показала, что он не просто добывал очки, а готовил исполнителей для первого состава. Многие игроки, прошедшие через его руки, проявили себя очень хорошо.
Не стоит забывать, что Евгений играл в очень привлекательный футбол. Я читал, что в разговоре с Каррерой он сам сказал, что намерен проповедовать спартаковский стиль. Думаю, он будет прививать молодежной сборной атакующую игру.
Это самая оптимальная кандидатура. Получится ли у него? Многое зависит от материала, который у тебя под руками. Ведь порой благодатный товар можно пустить по миру… Меня удивляло в последние годы, что молодежка редко давала приток главной сборной.
Кроме того, уж больно тяжела ноша была у Николая Писарева. Он совмещал несовместимое, работая и спортивным директором, и тренером молодежки. То есть ему надо было отслеживать деятельность всех сборных страны… Как можно сочетать это с подготовкой резерва?
Хорошо, что сейчас РФС пошел по более правильному, эффективному пути. Бушманов сосредоточится только на одном деле. Нам остается пожелать ему успеха", - рассказал Игнатьев.
"Я очень хорошо знаю Бушманова. Работал с ним и в юношеских сборных, и в молодежной, и в первой. И везде он проявлял себя творцом, человеком, от которого исходила футбольная идея. Далее я с ним пересекался в "Сатурне". Бушманов трудился в дубле, я в основе. И в Раменском весь тренировочный процесс у него был построен на том, как научить игрока думать, креативить.
Его работа в "Спартаке" показала, что он не просто добывал очки, а готовил исполнителей для первого состава. Многие игроки, прошедшие через его руки, проявили себя очень хорошо.
Не стоит забывать, что Евгений играл в очень привлекательный футбол. Я читал, что в разговоре с Каррерой он сам сказал, что намерен проповедовать спартаковский стиль. Думаю, он будет прививать молодежной сборной атакующую игру.
Это самая оптимальная кандидатура. Получится ли у него? Многое зависит от материала, который у тебя под руками. Ведь порой благодатный товар можно пустить по миру… Меня удивляло в последние годы, что молодежка редко давала приток главной сборной.
Кроме того, уж больно тяжела ноша была у Николая Писарева. Он совмещал несовместимое, работая и спортивным директором, и тренером молодежки. То есть ему надо было отслеживать деятельность всех сборных страны… Как можно сочетать это с подготовкой резерва?
Хорошо, что сейчас РФС пошел по более правильному, эффективному пути. Бушманов сосредоточится только на одном деле. Нам остается пожелать ему успеха", - рассказал Игнатьев.
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