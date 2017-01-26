Беаким Балай: в Албании обсуждают мое выступление за "Терек" и поддерживают меня

Нападающий "Терека" Беаким Балай рассказал о работе на сборах команды в Турции.- Мы делаем хорошую работу, проводим по две тренировки в день, чувствуем себя хорошо.- Не могу сказать, что это из-за тренировочных нагрузок, просто иногда бывают такие игры. Важно то, что мы работаем, как команда, стремимся и пытаемся. В первом матче во втором тайме мы забили три мяча, и это о чем-то говорит. Нам нужно продолжать работать и не относиться к происходящему на индивидуальном уровне.- Так получается, что каждый день почти одинаковый. Рано встаем, идем на завтрак, немного отдыхаем и идем на утреннюю тренировку. Иногда после утренней тренировки иду в тренажерный зал. Но ненадолго, потому что утренние занятия бывают тяжелыми, с акцентом на физические нагрузки. После обеда также - отдых и подготовка к вечерней работе.- Было много комментариев, но не думаю, что кто-то сильно удивился, в Хорватии я тоже много забивал, хотя российская лига - другой уровень. На родине меня поддерживают, обсуждают мое выступление. Ну а мне следует продолжать в том же духе и попытаться забивать как можно больше голов.