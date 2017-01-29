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Серхио Рамос: мы хотим, чтобы болельщики поддержали нас и помогли сделать команду сильнее

Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" заявил, что соединение игроков с фанатами помогает команде становиться сильнее.

"Мы хотим, чтобы болельщики поддержали нас и помогли сделать команду сильнее Убежден, что вместе мы можем выиграть чемпионат Испании.

Сегодня будет тяжелая игра против крепкого соперника, который в этом сезоне показывает очень хороший футбол и заслуженно занимает место в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании", - цитирует Рамоса Marca.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 11:18
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