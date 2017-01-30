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Антон Шипулин: ЧМ-2018 поможет в развитии инфраструктуры всей нашей страны
Олимпийский чемпион по биатлону, посол ЧМ-2018 в Екатеринбурге Антон Шипулин заявил, что чемпионат мира, который пройдет в России, поспособствует развитию спортивной инфраструктуры в стране.
"Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением соревнований. Этот турнир поможет в развитии инфраструктуры города, да и всей нашей страны. Так что это не только яркое шоу мирового масштаба, но и серьезный вклад в будущее.
Хочется, чтобы чемпионат мира по футболу привлек еще большее количество россиян к занятиям спортом. Ну, а нашим футболистам я пожелаю удачи на этих соревнованиях. Я прекрасно знаю, как важна для спортсменов поддержка болельщиков", – цитирует Шипулина "Р-Спорт".
"Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением соревнований. Этот турнир поможет в развитии инфраструктуры города, да и всей нашей страны. Так что это не только яркое шоу мирового масштаба, но и серьезный вклад в будущее.
Хочется, чтобы чемпионат мира по футболу привлек еще большее количество россиян к занятиям спортом. Ну, а нашим футболистам я пожелаю удачи на этих соревнованиях. Я прекрасно знаю, как важна для спортсменов поддержка болельщиков", – цитирует Шипулина "Р-Спорт".
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