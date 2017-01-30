Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антон Шипулин: ЧМ-2018 поможет в развитии инфраструктуры всей нашей страны

Олимпийский чемпион по биатлону, посол ЧМ-2018 в Екатеринбурге Антон Шипулин заявил, что чемпионат мира, который пройдет в России, поспособствует развитию спортивной инфраструктуры в стране.

"Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением соревнований. Этот турнир поможет в развитии инфраструктуры города, да и всей нашей страны. Так что это не только яркое шоу мирового масштаба, но и серьезный вклад в будущее.

Хочется, чтобы чемпионат мира по футболу привлек еще большее количество россиян к занятиям спортом. Ну, а нашим футболистам я пожелаю удачи на этих соревнованиях. Я прекрасно знаю, как важна для спортсменов поддержка болельщиков", – цитирует Шипулина "Р-Спорт".
Сегодня, 10:28
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игрок
После ЧМ никому - эта инфрвструктура н.а. не нужна будет

Самолеты летать перестанут. Гостиницы закроют. дороги взорвут. Еще и Урал расформируют.
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: Игрок (Сегодня, 10:32) #
  • +2
  •  (2)

После ЧМ никому - эта инфрвструктура н.а. не нужна будет
Регистрация: 8.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.