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Владимир Леонов: Казань опережает график подготовки к ЧМ-2018

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что подготовка Казани к проведению чемпионата мира по футболу – 2018, который стартует ровно через 500 дней, 14 июня 2018 года, идет с опережением графика.

"На сегодняшний день никаких нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) нет, мы идем с опережением графика. Мы достаточно давно готовимся к чемпионату, на стадионе уже было сыграно много матчей, все службы готовы.

На уровне президента республики создан региональный оргкомитет, мы его часто собираем, следим за ситуацией. Все идет по плану, только ждем, когда все произойдет, все приедут, ведь мы хотим еще раз доказать, что Казань способна провести все на самом высоком уровне и, конечно, создать праздник футбола для всех желающих.

У нас остается 500 дней до чемпионата мира, но в ближайший сезон, наверное, главное - проведение Кубка конфедераций. В прошлом году провели жеребьевку, недавно было большое совещание в Москве с оргкомитетом и представителями ФИФА, все прошло на очень высоком уровне, все ставят положительную оценку.

Сейчас вообще актуально, что Россия доказывает, что может проводить любые мероприятия на высочайшем уровне.

У нас будут четыре матча, достойные соперники, это большой для нас вызов. Мы чувствуем большое внимание: Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия и полуфинал пройдут в Казани. Поэтому основное для нас событие, помимо чемпионата мира, это Кубок конфедераций", - приводит слова Леонова ТАСС.
Сегодня, 11:35
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