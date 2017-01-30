Владимир Леонов: Казань опережает график подготовки к ЧМ-2018

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:54
Дмитрий Булыкин: надеюсь, весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной
Дмитрий Булыкин: надеюсь, весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной
10:44
Ивелин Попов: "Копенгаген" сейчас лучше подготовлен, это будет проверка для "Спартака" (видео) (3)
Ивелин Попов: "Копенгаген" сейчас лучше подготовлен, это будет проверка для "Спартака" (видео) (3)
Вчера 23:58
Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии
Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии
Вчера 23:53
Жозе Моуринью: Швайнштайгер останется в "МЮ"
Жозе Моуринью: Швайнштайгер останется в "МЮ"
Вчера 23:26
Виктор Гончаренко: три матча сыграли "на ноль", но это не главный показатель (видео) (2)
Виктор Гончаренко: три матча сыграли "на ноль", но это не главный показатель (видео) (2)
Вчера 23:06
Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой" (16)
Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой" (16)
Вчера 21:51
"Боруссия" в гостях упустила победу над "Майнцем" (1)
"Боруссия" в гостях упустила победу над "Майнцем" (1)
Вчера 20:57
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии (1)
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии (1)
Вчера 20:36
"Севилья" в меньшинстве проиграла "Эспаньолу"
"Севилья" в меньшинстве проиграла "Эспаньолу"
Вчера 19:31
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс" (34)
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс" (34)
Вчера 18:59
"Динамо" обыграло "Томь" в товарищеском матче (2)
"Динамо" обыграло "Томь" в товарищеском матче (2)
Вчера 18:45
Агент: Мельгарехо останется в "Спартаке" (38)
Агент: Мельгарехо останется в "Спартаке" (38)
Владимир Леонов: Казань опережает график подготовки к ЧМ-2018
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что подготовка Казани к проведению чемпионата мира по футболу – 2018, который стартует ровно через 500 дней, 14 июня 2018 года, идет с опережением графика.
"На сегодняшний день никаких нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) нет, мы идем с опережением графика. Мы достаточно давно готовимся к чемпионату, на стадионе уже было сыграно много матчей, все службы готовы.
На уровне президента республики создан региональный оргкомитет, мы его часто собираем, следим за ситуацией. Все идет по плану, только ждем, когда все произойдет, все приедут, ведь мы хотим еще раз доказать, что Казань способна провести все на самом высоком уровне и, конечно, создать праздник футбола для всех желающих.
У нас остается 500 дней до чемпионата мира, но в ближайший сезон, наверное, главное - проведение Кубка конфедераций. В прошлом году провели жеребьевку, недавно было большое совещание в Москве с оргкомитетом и представителями ФИФА, все прошло на очень высоком уровне, все ставят положительную оценку.
Сейчас вообще актуально, что Россия доказывает, что может проводить любые мероприятия на высочайшем уровне.
У нас будут четыре матча, достойные соперники, это большой для нас вызов. Мы чувствуем большое внимание: Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия и полуфинал пройдут в Казани. Поэтому основное для нас событие, помимо чемпионата мира, это Кубок конфедераций", - приводит слова Леонова ТАСС.
"На сегодняшний день никаких нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) нет, мы идем с опережением графика. Мы достаточно давно готовимся к чемпионату, на стадионе уже было сыграно много матчей, все службы готовы.
На уровне президента республики создан региональный оргкомитет, мы его часто собираем, следим за ситуацией. Все идет по плану, только ждем, когда все произойдет, все приедут, ведь мы хотим еще раз доказать, что Казань способна провести все на самом высоком уровне и, конечно, создать праздник футбола для всех желающих.
У нас остается 500 дней до чемпионата мира, но в ближайший сезон, наверное, главное - проведение Кубка конфедераций. В прошлом году провели жеребьевку, недавно было большое совещание в Москве с оргкомитетом и представителями ФИФА, все прошло на очень высоком уровне, все ставят положительную оценку.
Сейчас вообще актуально, что Россия доказывает, что может проводить любые мероприятия на высочайшем уровне.
У нас будут четыре матча, достойные соперники, это большой для нас вызов. Мы чувствуем большое внимание: Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия и полуфинал пройдут в Казани. Поэтому основное для нас событие, помимо чемпионата мира, это Кубок конфедераций", - приводит слова Леонова ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.