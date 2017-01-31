Артем Фидлер: у Тарханова все упражнения игровые, так легче справляться с нагрузками

Капитан «Урала» Артем Фидлер подвел итоги первого зарубежного сбора «Урала» и рассказал о том, где и с кем проводит короткий отпуск.- Считаю, результат не закономерный. Мы должны были выиграть, потому что у нас было гораздо больше моментов. Мы их не реализовали. Но ничего страшного. В сезоне будем забивать. Поэтому, на мой взгляд, наша победа была бы более закономерным результатом.- Любая игра на «ноль» в обороне – это положительный результат. Это придает уверенность, несмотря на то, с кем ты играешь. Приятно, что не пропустили в игре с «Погонью».- Первый зарубежный сбор прошел очень плодотворно. Мы провели хорошую работу. Все было в меру. Все выдержали физические нагрузки. Главное, чтобы это принесло пользу. Сборы, во-первых, это тяжелая работа. В свободное время стараешься только отдыхать. Двухразовые тренировки тяжело переносятся. В часы отдыха можно почитать книгу, посмотреть фильм.- Я приехал в Екатеринбург с близкими. В любом случае нужно сменить обстановку, потому что нужно отдохнуть психологически от кипрских сборов. Это плодотворно влияет на подготовку к следующему сбору. Поэтому сейчас я отдыхаю с семьей. Самое главное, как можно больше времени провести со своими близкими. Было две недели расставания. Конечно, были тренировки, которые отвлекали. И сейчас хочется провести время с семьей.- Во-первых, у каждого тренера свое видение на подготовку к сезону, свое видение футбола. Думаю, не совсем правильно сравнивать сборы у разных тренеров. Нынешние сборы мне нравятся. У Александра Федоровича все упражнения игровые. Постоянно работаем с мячом. Так легче справляться с нагрузками.