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"Ювенус" отказался продавать Манджукича в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" после перехода туда Витселя (8)
Ахмедов прилетел в Китай для завершения перехода в клуб Оскара и Халка
Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов прибыл в Китай, чтобы завершить переход в "Шанхай СИПГ", к которому уже присоединились бывший форвард "Зенита" Халк и полузащитник "Челси" Оскар.
Болельщики китайского клуба встретили футболиста в аэропорту.
Ранее хавбек, выступавший за "Краснодар" с 2014 по 2016 год, вел переговоры с "Шаньдун Лунэн", но сделал выбор в пользу "Шанхая".
За 29-летнего игрока сборной Узбекистана российская команда получит €7 млн. 2 января Ахмедов пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.
"Газета.ру"
Болельщики китайского клуба встретили футболиста в аэропорту.
Ранее хавбек, выступавший за "Краснодар" с 2014 по 2016 год, вел переговоры с "Шаньдун Лунэн", но сделал выбор в пользу "Шанхая".
За 29-летнего игрока сборной Узбекистана российская команда получит €7 млн. 2 января Ахмедов пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.
"Газета.ру"
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