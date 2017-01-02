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Ахмедов прилетел в Китай для завершения перехода в клуб Оскара и Халка

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов прибыл в Китай, чтобы завершить переход в "Шанхай СИПГ", к которому уже присоединились бывший форвард "Зенита" Халк и полузащитник "Челси" Оскар.

Болельщики китайского клуба встретили футболиста в аэропорту.

Ранее хавбек, выступавший за "Краснодар" с 2014 по 2016 год, вел переговоры с "Шаньдун Лунэн", но сделал выбор в пользу "Шанхая".

За 29-летнего игрока сборной Узбекистана российская команда получит €7 млн. 2 января Ахмедов пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.

"Газета.ру"
Теги: Ахмедов Шанхай СИПГ
Сегодня, 23:15
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№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 23:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Странная у них комплектация команды...
кого получилось того и купили?

Зачем в команде с Оскаром и Халком - Ахмедов?
Комплектовали бы и дальше нормальными футболистами.

Интересно в китайских ТОП-клубах еще остались китайцы?
Что-то подозрительного много туда игроков уехало.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 23:24) #
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Болеет за:
«Алания»
Честно говоря в последнее время меня больше интересуют контрактные суммы, уплаченные китайскими клубами, чем европейскими,- этим делаю вывод какой стартап начинает раскручиваться в Китае. Через несколько лет там футбол поднимется на голову выше сегодняшнего их уровня... flushed
Регистрация: 3.05.2015
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