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Лутон Таун
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Фулхэм1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Борнмут1 тайм
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Астон Вилла1 тайм
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Ливерпуль
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Бетис
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Атлетик
20:00
СевильяНе начат
Барселона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:00
ЖиронаНе начат
Атлетико
20:00
ОсасунаНе начат
Мальорка
20:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
20:00
Реал МадридНе начат
Гранада
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Сассуоло
0 - 2 0 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
Эмполи2 тайм
Монца
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ФрозинонеЗавершен
Интер
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ЛациоНе начат
Рома
21:45
ДженоаНе начат

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Реймс
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РеннНе начат
Лилль
22:00
НиццаНе начат
Тулуза
22:00
БрестНе начат
Метц
22:00
ПСЖНе начат
Лион
22:00
СтрасбургНе начат
Лорьян
22:00
КлермонНе начат
Гавр
22:00
МарсельНе начат
Ланс
22:00
МонпельеНе начат
Монако
22:00
НантНе начат

Агент Джикии - о причине ухода из "Спартака": влияние Георгия в команде как футболиста выше, чем управленцев

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Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии предположил, почему руководство клуба не стало продлевать контракт с игроком.
"Видимо, клуб видит иной вектор развития. Омолаживание? Но футболисты и в 35 лет продлевают контракты. Мне показалось, что проблема в том, что авторитет и влияние Георгия в команде как футболиста гораздо выше, чем управленцев. Проще управлять безропотной массой людей. Мне очень жаль болельщиков "Спартака", - сказал Шпинев.

Напомним, Георгий Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок принял участие в 11 матчах. Действующее трудовое соглашение Джикии заканчивается этим маем, недавно клуб заявил, что не будет продлевать контракт. Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что защитник почти заключил контракт с одним из московских клубов, но не стал раскрывать с каким именно.

Источник: "РБ Спорт"

Георгий Джикия Спартак
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