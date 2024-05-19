"Видимо, клуб видит иной вектор развития. Омолаживание? Но футболисты и в 35 лет продлевают контракты. Мне показалось, что проблема в том, что авторитет и влияние Георгия в команде как футболиста гораздо выше, чем управленцев. Проще управлять безропотной массой людей. Мне очень жаль болельщиков "Спартака", - сказал Шпинев.
Напомним, Георгий Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок принял участие в 11 матчах. Действующее трудовое соглашение Джикии заканчивается этим маем, недавно клуб заявил, что не будет продлевать контракт. Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что защитник почти заключил контракт с одним из московских клубов, но не стал раскрывать с каким именно.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Джикии - о причине ухода из "Спартака": влияние Георгия в команде как футболиста выше, чем управленцев
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии предположил, почему руководство клуба не стало продлевать контракт с игроком.