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Без бромантана. Как Андрей Чернышов работает в сербском «Спартаке»
С ноября 2015 Андрей Чернышов снова тренирует «Спартак», на этот раз сербский. Как бывший тренер красно-белых и молодёжной сборной России дошёл до такой жизни, и как ему работается на севере Сербии – разбирался Rusfootball.info
Начало
Карьеру тренера Андрей Чернышов начал с 4 побед из 4-х с молодёжной сборной России. Команда Павлюченко, Гогниева, Измайлова и Сычёва уверенно шла на 1 строчке. Поэтому приглашая Чернышова, Андрей Червиченко рассчитывал, что это поможет перетащить в «Спартак» талантливых русских игроков. Реальность: миллион евро за Александра Белозёрова, бесконечные Шафары, Станичи и прочие Хрманы, чьи фамилии надолго станут синонимами понятия «плохой легионер». Червиченко скажет ещё жёстче: «Мне Чернышов напритаскивал всякого говна».
Андрей Алексеевич слил все решающие матчи молодёжки: дважды уступил Швейцарии и ещё раз ирландцам. Не смог пробиться на Евро Чернышов и со следующим поколением, что через 3 года выиграет бронзу в Альпах – эпичное поражение от Дании, где судья-скандинав. В «Спартаке» Чернышов продержался всего 10 игр с 50% показателем побед и тем же числом поражений, но апофеозом стали 2:5 от «Локомотива». Вот как вспоминал тот матч Червиченко:
– Я сказал: «Всё, … [конец], мы его убираем. Шикунов мне говорит: «Посмотри, они в линии играют, а между линиями 60 метров!» Чернышов их построил в две шеренги: одна на линии штрафной, другая на линии центра поля и вратарь Шафар.
«Спартак» – «Локомотив» 2:5
Тот самый матч Дания – Россия с 5 удалениями
Огненная пресс-конференция Чернышова и Гамулы
Чем занимался Чернышов после московского «Спартака»
После провала с молодёжкой в Дании за следующие 10 лет Чернышов сменил 10 мест работы. Он утопил брянское «Динамо» во 2 лиге, хотя за полгода до его пришествия брянский клуб выходил в полуфинал кубка России. В Азербайджане Чернышов провёл всего 2 тренировки, после чего ему купили обратный билет на самолёт. В Казахстане вылетел в первую лигу и работал с детской командой «Акжайыка», в Грузии жаловался на политическое давление Саакашвили. В Белоруссии его выгнали после 3 тура. Чернышов пробовал себя даже в Саудовской Аравии и Кувейте, где ел верблюжатину, учил арабский и с уверенностью занял последнее время в чемпионате (3 победы в 26 матчах).
Отрывок из интервью sports.ru за 2014 год:
– У вас было ощущение, что тренерская карьера зашла в тупик?
– Честно говоря, я думал об этом. Конечно, когда ты не можешь добиться результатов, то иногда задумываешься: «А тем ли делом я занимаюсь?».
В 2014 в РПЛ неожиданно всплыло «Торпедо», которое невероятными усилиями с 18 места ФНЛ вытянул Александр Бородюк. Вообще любопытно, что президент «Торпедо» Тукманов чаще всего подтягивал в клуб друзей из РФС (при Колоскове Тукманов считался вторым человеком в РФС): Борис Игнатьев (бывший тренер сборной России), Александр Бородюк (бывший ассистент тренера сборной России), Виктор Груздев (бывший директор финансового департамента), Николай Савичев (бывший тренер юношеской сборной). Именно так должность спортивного директора получил и Чернышов.
С Бородюком контракт не продлили – президент «Торпедо» явно решал неспортивные задачи и попаданию в премьер-лигу, мягко говоря, не обрадовался. Болельщики «Торпедо» жаловались, мол, клуб намеренно старался не брать свободных агентов, чтобы президент мог легче осваивать спонсорские деньги. Чернышов получил полномочия заниматься трансферами футболистов, и за время его работы в «Торпедо» случались просто дикие истории:
• Чёрно-белые отдали 300 000 евро за травмированного Ивана Франьича. Хорват вечно числился в лазарете, а незадолго до решающих матчей за выживание просто разорвал контракт. В то же время «Торпедо» бесплатно предлагался другой футболист сборной Австралии – экс-полузащитник АЗ и «Аустрии» Джеймс Холланд.
• «Торпедо» было готова заплатить польскому «Руху» за нападающего Эдуарда Вишнякова 1 млн евро. Всё бы хорошо, но на тот момент, говорят, у Вишнякова истекал контракт.
• Подписывались футболисты не первой свежести, к тому времени утратившие лучшие качества: Жевнов, Билялетдинов, Марсио, Сергей Давыдов.
• Без просмотра подписали хорватского вратаря Горана Блажевича, думая, что едет нападающий – его однофамилец Иван Блажевич из «Интера» Запрешич. Ещё один вечно травмированный футболист.
Конечно, были и попадания: будущая звезда «Црвены Звезды» Угу Виейра, Антон Путило, Далибор Стеванович, исландец Смарассон. Но, судя по всему, в «Торпедо» и не ставились спортивные задачи. После того как чёрно-белые бесславно вылетели из премьер-лиги, Чернышов собрал вещички и снова улетел на Ближний Восток.
Как Чернышов возглавил сербский «Спартак»
После очередной арабской командировки Чернышов вернулся в белый европейский футбол. Интересно, что Андрей Алексеевич не был первым выбором «Спартака». Изначально планировалось, что клуб из Суботицы возглавит легендарный (тот самый, который выиграл с Хорватией бронзу на ЧМ-98) Мирослав Блажевич. Однако 80-летний Чиро не рискнул рвануть в Сербию – болеет жена.
Президенту «Спартака» Драгану Симовичу понравилось резюме Чернышова – всё же послужной список для аутсайдера сербской лиги более чем внушает. Кроме того, русский тренер не просил много денег. Поэтому между специалистом по вылетам из сербской суперлиги Любишей Стаменковичем Пискавацем и Чернышовым президент «Спартака» выбрал последнего.
– Я неоднократно повторял, что наибольшее влияние на мою тренерскую карьеру оказал Ивица Осим, – считает Чернышов.
Действительно, о бывшем тренере «Партизана» и сборной Югославии Андрей Алексеевич в каждом интервью отзывается с большой теплотой. В середине 90-х в «Штурме» Осим образовал неплохую связку стопперов Чернышов – Дарко Миланич и с ними выиграл чемпионат Австрии. Однажды Чернышов уехал на переговоры в «Осер», из-за чего пропустил решающие матчи квалификации еврокубков, и «Штурм» вылетел. Тем временем вариант с Францией сорвался, и Чернышову пришлось вернуться. Однако Осим не затаил обиды. «Ладно, завтра приходи в четыре на тренировку», – сказал легендарный югославский тренер. Как будто ничего не произошло.
Кстати, в ассистенты Чернышов выбрал себе Милоша Крушчича, прекрасно известного по играм за «Ростсельмаш». Крушчич также выполняет функции переводчика, хотя Чернышов утверждает, что уже выучил сербский (как он говорит – жизнь заставила освоить даже арабский).
Первая пресс-конференция Чернышова в Сербии
Кто играет за сербский «Спартак»
«Спартак Ждрепчева крв» не имеет звёзд, но обладает сильной для Сербии атакой. Роль ударного форварда исполняет бывший форвард «Црвены Звезды» Огньен Мудрински – пару лет назад казалось, что этот парень способен конкурировать с Митровичем за место страйкера сборной Сербии. Он много забивал за «Ягодину» и первые полгода в «Звезде», его называли сербским Халком, но после смены руководства всё рухнуло. Уйдя в немецкий «Гройтер Фюрт», парень потерялся. Практически 2 года Огньен толком не играл в футбол, но «Спартак» вернул Мудринского к жизни. В новом сезоне Огньен наколотил 8 голов и входит в шестёрку лучших снайперов лиги.
Помогал Мудринскому Неманья Милич – бывший нападающий сербской молодёжки, в прошлом трансферная цель «Астон Виллы». Незаменим при быстрых атаках. Буквально пару дней назад перешёл в «Црвену Звезду». В средней линии бегает искусный ветеран Торбица, опытный нигерийский опорник Аджуру и очень многообещающий плеймейкер Неманья Главчич, права на которого принадлежат «Партизану». В обороне абсолютно новое имя – 20-летний стоппер Неманья Чаласан. Чернышов предпочитает этого молодого дефа бывшему игроку сборной Черногории и «Звезды» Саво Павичевичу. Чаласан проводит все матчи в основном составе и уже заслужил приглашение в сборную Сербии U20.
Чернышов сетует на неопытность игроков, что у него молодая команда и приходится брать свободных агентов, но так в Сербии работают все кроме «Звезды», «Партизана» и «Чукаричков». Летом клуб покинули многие ведущие игроки: чемпионы мира U20 Милошевич и Илич ушли в «Црвену Звезду», ведущий стоппер Ковачевич перешёл в «Войводину», а экс-игрок «Ростова» Шливич – в «Напредак». Чернышов устраивал странные просмотры для игроков из Китая, Бразилии, Африки, России, Украины и других стран. Побывал даже брат Угу Виейры из третьей португальской лиги и пользователь sports.ru Богдан Ващук – русский нападающий из Эстонии, поигравший за молодёжки «Динамо» Москва и «Рединга».
Как играет «Спартак» Чернышова
Придя в «Спартак», Чернышов первым делом обратил внимание на психологические проблемы в коллективе, постарался устранить разлад и придал игрокам уверенность. «Когда мы на футбольном поле, я шеф и моё слово – главное. Вне стадиона я для них друг, всегда к их услугам», – ещё один принцип работы Чернышова, который он взял у Ивицы Осима. Действительно, «Спартак» покинул зону вылета и по итогам сезона 2015/16 остался в суперлиге.
Новый сезон «Спартак» неплохо начал, но после осенней части чемпионата идёт ровно в середине таблицы – 8 место, но 5 очков от еврокубков. Чернышов не творит никакую сенсацию как Драган Иванович в «Напредке», потому что и по составу, и по возможностям «Спартак» – крепкий клуб середины суперлиги, что можно проследить хотя бы по последним 5 сезонам. Низкое положение клуба до прихода Чернышова можно объяснить слабой работой предшественников – например, прошлый тренер Стеван Мойсилович вообще скатал договорняк с ОФК Белград.
«Спартак» играет в прагматичный оборонительный футбол со строгой дисциплиной. В сезоне 2016/17 Чернышов обыграл «Партизан» (при старом тренере Иване Томиче) и дома отнял очки у «Звезды», но был бит «Войводиной» 5:0 и «Нови Пазаром» 2:5.
Как русская пресса пиарит Чернышова
Пару раз фамилия тренера сербского «Спартака» всплывала в заголовках вроде «Чернышов может возглавить Черногорию» или «Чернышов сменит Божовича в «Црвене Звезде». Забавно, что обе истории придумало издание Sportfakt.ru – то самое, где сейчас трудится Борис Левин и другие бывшие сотрудники «Спорт-Экспресс».
Тумбакович, Раевац, Джукич, Божович, Хаджибегич, Сафет Сушич, Люпко Петрович, Желько Петрович – говорят, президент черногорской федерации Деян Савичевич выбирал нового тренера для сборной из них. Естественно в сербской и черногорской прессе не мелькал никакой Чернышов. А ставить его в один ряд с Мирославом Джукичем – всё равно, что сравнивать Данилу Козловского с Джудом Лоу.
Чернышов рассказал, что вёл переговоры с Савичевичем 2 дня, но отказался из-за обещания оставить сербский «Спартак» в суперлиге: «У меня есть обязательства перед руководством клуба «Спартак» (Суботица), а не все в жизни измеряется деньгами. Я обещал оставить «Спартак» в высшей сербской лиге и чувствую себя обязанным решить эту задачу». Издание «Спорт день за днём» в поисках громких заголовков пошло ещё дальше. Оказывается, Савичевич уговаривал Чернышова!
Так и вижу этот диалог в кабинете Савичевича:
- Ну же, Андрей, соглашайся. Йоветич, Вучинич, Баша – все за тебя!
- Да не могу, не могу я, Деян. Я обещал людям из сербского «Спартака»…
Всё же Савичевич не настолько туп и коррумпирован и вообще ведёт дела грамотнее среди всех балканских федераций. Деян каждый раз угадывает с тренером, регулярно ворует футболистов у Сербии и фактически за всё время провалил лишь одну квалификацию (к Евро-2016).
А в ноябре 2016, после ничьей «Спартака» и «Звезды», «Спортфакт» запустил утку, что Чернышов зимой возглавит чемпиона Сербии. Утка зашла. Сербская пресса стала перепечатывать новость. Однако авторитетные издания, вроде сербского «Журнала», по своим источникам давали совершенно другие фамилии. И среди них, разумеется, не было никакого Чернышова.
– Насколько я знаю из журналистских кругов, Божович пообщался с руководством клуба и сказал, что хотел бы, чтобы после него команду возглавил Чернышов. Но пока о чём-то говорить рано, официальные лица со мной на сегодняшний день не связывались, – хвалил себя Чернышов.
Однако со временем стало понятно, что условия Божовича выполняются, и Граф остаётся в «Звезде».
Отношения с болельщиками
Болельщики суботичанского «Спартака» Чернышова полюбили, благо он принёс некоторую стабильность. «Спасибо Андрей Чернышов», – баннер от фанатов «Спартака» из группировки Маринци 1989.
– В отличие от первых месяцев жители Суботицы стали узнавать меня, здороваться. Останавливаются поговорить о футболе, а мясники кладут лучшие куски, – смеётся Чернышов.
Как пьяный Чернышов обматерил Лалатовича?
Случались и неприятные моменты. В феврале 2016 прежде интеллигентный Чернышов вступил в жёсткую словесную стычку с тренером «Войводины» Ненадом Лалатовичем.
– После игры я пошёл к центру поля, чтобы пожать руки судьям. В этот момент с ними на повышенных тонах разговаривал Лалатович. Я ему сказал, что нет никакой нужды кричать на арбитров после того, как они показали нам две красные карточки и назначили пенальти. В ответ я получил массу оскорблений. Такого мата я даже в России никогда не слышал. Он без умолку кричал, угрожал мне, несколько раз плюнул в мою сторону и кинул фломастер, – рассказал Чернышов.
По версии Лалатовича, он спорил с судьями, поскольку не был доволен количеством добавленных минут. Но тут вмешался Чернышов, Лалатовичу показалось, что тренер «Спартака» был пьян.
– Я понимаю русский (а Лалатович играл за донецкий «Шахтёр»), Чернышов меня оскорбил, а я ответил ему на его языке.
Оба хороши, но в этой ситуации я всё же больше верю Чернышову. Лалатович очень импульсивный и эмоциональный тренер, чем-то напоминающий Дана Петреску, Чернышов же более сдержан. Дисквалификация на 4 матча для Ненада – обычное дело, хотя его методы и дают результат. В конце концов, оба тренера принесли извинения.
* * *
Чернышов в Сербии чуть больше года, но уже считает эту страну вторым домом. Андрей Алексеевич рассказывает, что обрёл здесь много новых друзей, также нахваливает Суботицу, Паличкое озеро, сербскую еду и ракию. А в интервью «Ало» Чернышов признаётся в любви Сербии и желании купить одежду с сербским флагом или другой сербской отличительной особенностью.
– Мне нравится Сербия. И я точно куплю одежду с сербским флагом. Я приезжал и раньше в Сербию на отдых. Обожаю сербов. Замечательные люди, прекрасная страна.
Другое интервью:
– Суботица красивый город, гораздо более спокойный и менее напряжённый чем Москва. Вот недавно с женой Екатериной ездили на 2 дня в Москву и вернулись очень уставшими. Везде суета, беспорядок, автомобили…
Кстати, летом Чернышов второй раз женился.
Александр Аксёнов
Начало
Карьеру тренера Андрей Чернышов начал с 4 побед из 4-х с молодёжной сборной России. Команда Павлюченко, Гогниева, Измайлова и Сычёва уверенно шла на 1 строчке. Поэтому приглашая Чернышова, Андрей Червиченко рассчитывал, что это поможет перетащить в «Спартак» талантливых русских игроков. Реальность: миллион евро за Александра Белозёрова, бесконечные Шафары, Станичи и прочие Хрманы, чьи фамилии надолго станут синонимами понятия «плохой легионер». Червиченко скажет ещё жёстче: «Мне Чернышов напритаскивал всякого говна».
Андрей Алексеевич слил все решающие матчи молодёжки: дважды уступил Швейцарии и ещё раз ирландцам. Не смог пробиться на Евро Чернышов и со следующим поколением, что через 3 года выиграет бронзу в Альпах – эпичное поражение от Дании, где судья-скандинав. В «Спартаке» Чернышов продержался всего 10 игр с 50% показателем побед и тем же числом поражений, но апофеозом стали 2:5 от «Локомотива». Вот как вспоминал тот матч Червиченко:
– Я сказал: «Всё, … [конец], мы его убираем. Шикунов мне говорит: «Посмотри, они в линии играют, а между линиями 60 метров!» Чернышов их построил в две шеренги: одна на линии штрафной, другая на линии центра поля и вратарь Шафар.
«Спартак» – «Локомотив» 2:5
Тот самый матч Дания – Россия с 5 удалениями
Огненная пресс-конференция Чернышова и Гамулы
Чем занимался Чернышов после московского «Спартака»
После провала с молодёжкой в Дании за следующие 10 лет Чернышов сменил 10 мест работы. Он утопил брянское «Динамо» во 2 лиге, хотя за полгода до его пришествия брянский клуб выходил в полуфинал кубка России. В Азербайджане Чернышов провёл всего 2 тренировки, после чего ему купили обратный билет на самолёт. В Казахстане вылетел в первую лигу и работал с детской командой «Акжайыка», в Грузии жаловался на политическое давление Саакашвили. В Белоруссии его выгнали после 3 тура. Чернышов пробовал себя даже в Саудовской Аравии и Кувейте, где ел верблюжатину, учил арабский и с уверенностью занял последнее время в чемпионате (3 победы в 26 матчах).
Отрывок из интервью sports.ru за 2014 год:
– У вас было ощущение, что тренерская карьера зашла в тупик?
– Честно говоря, я думал об этом. Конечно, когда ты не можешь добиться результатов, то иногда задумываешься: «А тем ли делом я занимаюсь?».
В 2014 в РПЛ неожиданно всплыло «Торпедо», которое невероятными усилиями с 18 места ФНЛ вытянул Александр Бородюк. Вообще любопытно, что президент «Торпедо» Тукманов чаще всего подтягивал в клуб друзей из РФС (при Колоскове Тукманов считался вторым человеком в РФС): Борис Игнатьев (бывший тренер сборной России), Александр Бородюк (бывший ассистент тренера сборной России), Виктор Груздев (бывший директор финансового департамента), Николай Савичев (бывший тренер юношеской сборной). Именно так должность спортивного директора получил и Чернышов.
С Бородюком контракт не продлили – президент «Торпедо» явно решал неспортивные задачи и попаданию в премьер-лигу, мягко говоря, не обрадовался. Болельщики «Торпедо» жаловались, мол, клуб намеренно старался не брать свободных агентов, чтобы президент мог легче осваивать спонсорские деньги. Чернышов получил полномочия заниматься трансферами футболистов, и за время его работы в «Торпедо» случались просто дикие истории:
• Чёрно-белые отдали 300 000 евро за травмированного Ивана Франьича. Хорват вечно числился в лазарете, а незадолго до решающих матчей за выживание просто разорвал контракт. В то же время «Торпедо» бесплатно предлагался другой футболист сборной Австралии – экс-полузащитник АЗ и «Аустрии» Джеймс Холланд.
• «Торпедо» было готова заплатить польскому «Руху» за нападающего Эдуарда Вишнякова 1 млн евро. Всё бы хорошо, но на тот момент, говорят, у Вишнякова истекал контракт.
• Подписывались футболисты не первой свежести, к тому времени утратившие лучшие качества: Жевнов, Билялетдинов, Марсио, Сергей Давыдов.
• Без просмотра подписали хорватского вратаря Горана Блажевича, думая, что едет нападающий – его однофамилец Иван Блажевич из «Интера» Запрешич. Ещё один вечно травмированный футболист.
Конечно, были и попадания: будущая звезда «Црвены Звезды» Угу Виейра, Антон Путило, Далибор Стеванович, исландец Смарассон. Но, судя по всему, в «Торпедо» и не ставились спортивные задачи. После того как чёрно-белые бесславно вылетели из премьер-лиги, Чернышов собрал вещички и снова улетел на Ближний Восток.
Как Чернышов возглавил сербский «Спартак»
После очередной арабской командировки Чернышов вернулся в белый европейский футбол. Интересно, что Андрей Алексеевич не был первым выбором «Спартака». Изначально планировалось, что клуб из Суботицы возглавит легендарный (тот самый, который выиграл с Хорватией бронзу на ЧМ-98) Мирослав Блажевич. Однако 80-летний Чиро не рискнул рвануть в Сербию – болеет жена.
Президенту «Спартака» Драгану Симовичу понравилось резюме Чернышова – всё же послужной список для аутсайдера сербской лиги более чем внушает. Кроме того, русский тренер не просил много денег. Поэтому между специалистом по вылетам из сербской суперлиги Любишей Стаменковичем Пискавацем и Чернышовым президент «Спартака» выбрал последнего.
– Я неоднократно повторял, что наибольшее влияние на мою тренерскую карьеру оказал Ивица Осим, – считает Чернышов.
Действительно, о бывшем тренере «Партизана» и сборной Югославии Андрей Алексеевич в каждом интервью отзывается с большой теплотой. В середине 90-х в «Штурме» Осим образовал неплохую связку стопперов Чернышов – Дарко Миланич и с ними выиграл чемпионат Австрии. Однажды Чернышов уехал на переговоры в «Осер», из-за чего пропустил решающие матчи квалификации еврокубков, и «Штурм» вылетел. Тем временем вариант с Францией сорвался, и Чернышову пришлось вернуться. Однако Осим не затаил обиды. «Ладно, завтра приходи в четыре на тренировку», – сказал легендарный югославский тренер. Как будто ничего не произошло.
Кстати, в ассистенты Чернышов выбрал себе Милоша Крушчича, прекрасно известного по играм за «Ростсельмаш». Крушчич также выполняет функции переводчика, хотя Чернышов утверждает, что уже выучил сербский (как он говорит – жизнь заставила освоить даже арабский).
Первая пресс-конференция Чернышова в Сербии
Кто играет за сербский «Спартак»
«Спартак Ждрепчева крв» не имеет звёзд, но обладает сильной для Сербии атакой. Роль ударного форварда исполняет бывший форвард «Црвены Звезды» Огньен Мудрински – пару лет назад казалось, что этот парень способен конкурировать с Митровичем за место страйкера сборной Сербии. Он много забивал за «Ягодину» и первые полгода в «Звезде», его называли сербским Халком, но после смены руководства всё рухнуло. Уйдя в немецкий «Гройтер Фюрт», парень потерялся. Практически 2 года Огньен толком не играл в футбол, но «Спартак» вернул Мудринского к жизни. В новом сезоне Огньен наколотил 8 голов и входит в шестёрку лучших снайперов лиги.
Помогал Мудринскому Неманья Милич – бывший нападающий сербской молодёжки, в прошлом трансферная цель «Астон Виллы». Незаменим при быстрых атаках. Буквально пару дней назад перешёл в «Црвену Звезду». В средней линии бегает искусный ветеран Торбица, опытный нигерийский опорник Аджуру и очень многообещающий плеймейкер Неманья Главчич, права на которого принадлежат «Партизану». В обороне абсолютно новое имя – 20-летний стоппер Неманья Чаласан. Чернышов предпочитает этого молодого дефа бывшему игроку сборной Черногории и «Звезды» Саво Павичевичу. Чаласан проводит все матчи в основном составе и уже заслужил приглашение в сборную Сербии U20.
Чернышов сетует на неопытность игроков, что у него молодая команда и приходится брать свободных агентов, но так в Сербии работают все кроме «Звезды», «Партизана» и «Чукаричков». Летом клуб покинули многие ведущие игроки: чемпионы мира U20 Милошевич и Илич ушли в «Црвену Звезду», ведущий стоппер Ковачевич перешёл в «Войводину», а экс-игрок «Ростова» Шливич – в «Напредак». Чернышов устраивал странные просмотры для игроков из Китая, Бразилии, Африки, России, Украины и других стран. Побывал даже брат Угу Виейры из третьей португальской лиги и пользователь sports.ru Богдан Ващук – русский нападающий из Эстонии, поигравший за молодёжки «Динамо» Москва и «Рединга».
Как играет «Спартак» Чернышова
Придя в «Спартак», Чернышов первым делом обратил внимание на психологические проблемы в коллективе, постарался устранить разлад и придал игрокам уверенность. «Когда мы на футбольном поле, я шеф и моё слово – главное. Вне стадиона я для них друг, всегда к их услугам», – ещё один принцип работы Чернышова, который он взял у Ивицы Осима. Действительно, «Спартак» покинул зону вылета и по итогам сезона 2015/16 остался в суперлиге.
Новый сезон «Спартак» неплохо начал, но после осенней части чемпионата идёт ровно в середине таблицы – 8 место, но 5 очков от еврокубков. Чернышов не творит никакую сенсацию как Драган Иванович в «Напредке», потому что и по составу, и по возможностям «Спартак» – крепкий клуб середины суперлиги, что можно проследить хотя бы по последним 5 сезонам. Низкое положение клуба до прихода Чернышова можно объяснить слабой работой предшественников – например, прошлый тренер Стеван Мойсилович вообще скатал договорняк с ОФК Белград.
«Спартак» играет в прагматичный оборонительный футбол со строгой дисциплиной. В сезоне 2016/17 Чернышов обыграл «Партизан» (при старом тренере Иване Томиче) и дома отнял очки у «Звезды», но был бит «Войводиной» 5:0 и «Нови Пазаром» 2:5.
Как русская пресса пиарит Чернышова
Пару раз фамилия тренера сербского «Спартака» всплывала в заголовках вроде «Чернышов может возглавить Черногорию» или «Чернышов сменит Божовича в «Црвене Звезде». Забавно, что обе истории придумало издание Sportfakt.ru – то самое, где сейчас трудится Борис Левин и другие бывшие сотрудники «Спорт-Экспресс».
Тумбакович, Раевац, Джукич, Божович, Хаджибегич, Сафет Сушич, Люпко Петрович, Желько Петрович – говорят, президент черногорской федерации Деян Савичевич выбирал нового тренера для сборной из них. Естественно в сербской и черногорской прессе не мелькал никакой Чернышов. А ставить его в один ряд с Мирославом Джукичем – всё равно, что сравнивать Данилу Козловского с Джудом Лоу.
Чернышов рассказал, что вёл переговоры с Савичевичем 2 дня, но отказался из-за обещания оставить сербский «Спартак» в суперлиге: «У меня есть обязательства перед руководством клуба «Спартак» (Суботица), а не все в жизни измеряется деньгами. Я обещал оставить «Спартак» в высшей сербской лиге и чувствую себя обязанным решить эту задачу». Издание «Спорт день за днём» в поисках громких заголовков пошло ещё дальше. Оказывается, Савичевич уговаривал Чернышова!
Так и вижу этот диалог в кабинете Савичевича:
- Ну же, Андрей, соглашайся. Йоветич, Вучинич, Баша – все за тебя!
- Да не могу, не могу я, Деян. Я обещал людям из сербского «Спартака»…
Всё же Савичевич не настолько туп и коррумпирован и вообще ведёт дела грамотнее среди всех балканских федераций. Деян каждый раз угадывает с тренером, регулярно ворует футболистов у Сербии и фактически за всё время провалил лишь одну квалификацию (к Евро-2016).
А в ноябре 2016, после ничьей «Спартака» и «Звезды», «Спортфакт» запустил утку, что Чернышов зимой возглавит чемпиона Сербии. Утка зашла. Сербская пресса стала перепечатывать новость. Однако авторитетные издания, вроде сербского «Журнала», по своим источникам давали совершенно другие фамилии. И среди них, разумеется, не было никакого Чернышова.
– Насколько я знаю из журналистских кругов, Божович пообщался с руководством клуба и сказал, что хотел бы, чтобы после него команду возглавил Чернышов. Но пока о чём-то говорить рано, официальные лица со мной на сегодняшний день не связывались, – хвалил себя Чернышов.
Однако со временем стало понятно, что условия Божовича выполняются, и Граф остаётся в «Звезде».
Отношения с болельщиками
Болельщики суботичанского «Спартака» Чернышова полюбили, благо он принёс некоторую стабильность. «Спасибо Андрей Чернышов», – баннер от фанатов «Спартака» из группировки Маринци 1989.
– В отличие от первых месяцев жители Суботицы стали узнавать меня, здороваться. Останавливаются поговорить о футболе, а мясники кладут лучшие куски, – смеётся Чернышов.
Как пьяный Чернышов обматерил Лалатовича?
Случались и неприятные моменты. В феврале 2016 прежде интеллигентный Чернышов вступил в жёсткую словесную стычку с тренером «Войводины» Ненадом Лалатовичем.
– После игры я пошёл к центру поля, чтобы пожать руки судьям. В этот момент с ними на повышенных тонах разговаривал Лалатович. Я ему сказал, что нет никакой нужды кричать на арбитров после того, как они показали нам две красные карточки и назначили пенальти. В ответ я получил массу оскорблений. Такого мата я даже в России никогда не слышал. Он без умолку кричал, угрожал мне, несколько раз плюнул в мою сторону и кинул фломастер, – рассказал Чернышов.
По версии Лалатовича, он спорил с судьями, поскольку не был доволен количеством добавленных минут. Но тут вмешался Чернышов, Лалатовичу показалось, что тренер «Спартака» был пьян.
– Я понимаю русский (а Лалатович играл за донецкий «Шахтёр»), Чернышов меня оскорбил, а я ответил ему на его языке.
Оба хороши, но в этой ситуации я всё же больше верю Чернышову. Лалатович очень импульсивный и эмоциональный тренер, чем-то напоминающий Дана Петреску, Чернышов же более сдержан. Дисквалификация на 4 матча для Ненада – обычное дело, хотя его методы и дают результат. В конце концов, оба тренера принесли извинения.
* * *
Чернышов в Сербии чуть больше года, но уже считает эту страну вторым домом. Андрей Алексеевич рассказывает, что обрёл здесь много новых друзей, также нахваливает Суботицу, Паличкое озеро, сербскую еду и ракию. А в интервью «Ало» Чернышов признаётся в любви Сербии и желании купить одежду с сербским флагом или другой сербской отличительной особенностью.
– Мне нравится Сербия. И я точно куплю одежду с сербским флагом. Я приезжал и раньше в Сербию на отдых. Обожаю сербов. Замечательные люди, прекрасная страна.
Другое интервью:
– Суботица красивый город, гораздо более спокойный и менее напряжённый чем Москва. Вот недавно с женой Екатериной ездили на 2 дня в Москву и вернулись очень уставшими. Везде суета, беспорядок, автомобили…
Кстати, летом Чернышов второй раз женился.
Александр Аксёнов
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