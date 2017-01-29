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Роналдиньо: никогда не стану тренером
Известный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что не сможет стать тренером из-за излишней эмоциональности.
"Я не могу следить за матчем все 90 минут, потому что начинаю сильно переживать. Мне нравится смотреть лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером", - цитирует Роналдиньо "Газета.ру" со ссылкой на Goal.
36-летний Роналдиньо осенью 2015 года покинул бразильский "Флуминенсе", после чего не выступал в профессиональных клубах, однако в январе сообщил, что хочет вернуться в футбол в 2017 году.
"Я не могу следить за матчем все 90 минут, потому что начинаю сильно переживать. Мне нравится смотреть лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером", - цитирует Роналдиньо "Газета.ру" со ссылкой на Goal.
36-летний Роналдиньо осенью 2015 года покинул бразильский "Флуминенсе", после чего не выступал в профессиональных клубах, однако в январе сообщил, что хочет вернуться в футбол в 2017 году.
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