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Роналдиньо: никогда не стану тренером

Известный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что не сможет стать тренером из-за излишней эмоциональности.

"Я не могу следить за матчем все 90 минут, потому что начинаю сильно переживать. Мне нравится смотреть лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером", - цитирует Роналдиньо "Газета.ру" со ссылкой на Goal.

36-летний Роналдиньо осенью 2015 года покинул бразильский "Флуминенсе", после чего не выступал в профессиональных клубах, однако в январе сообщил, что хочет вернуться в футбол в 2017 году.
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 17:15
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№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Ростов»
Последние лет 10 бездельник. Какой нахер из него тренер.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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