Гурцкая: только Слуцкий может дать результат в "Спартаке"

По его мнению, альтернатив экс-наставнику ЦСКА и "Рубина" Леониду Слуцкому на внутреннем рынке нет.
- Не вижу сейчас тренера русского для "Спартака", кроме Слуцкого. Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат. У него есть большой опыт, чемпионский опыт, - сказал Гурцкая в беседе с "РБ Спорт".
При этом Гурцкая подчеркнул, что интерес Слуцкого к "Спартаку" возможен только при чётком понимании стратегии клуба и готовности работать в долгую.
"Спартак" ранее назначил главным тренером испанца Хуана Карседо, работавшего на Кипре. С ним заключен контракт сроком на два с половиной года. В ноябре команду, напомним, покинул Деян Станкович.
"Спартак" имеет в своем активе 29 баллов и идет шестым в чемпионате России. В первом матче после зимней паузы красно-белые сыграют против "Сочи".
