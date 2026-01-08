Гурцкая: только Слуцкий может дать результат в "Спартаке"

"Спартак" имеет в своем активе 29 баллов и идет шестым в чемпионате России. В первом матче после зимней паузы красно-белые сыграют против "Сочи". По его мнению, альтернатив экс-наставнику ЦСКА и "Рубина" Леониду Слуцкому на внутреннем рынке нет.- Не вижу сейчас тренера русского для " Спартака ", кроме Слуцкого. Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат. У него есть большой опыт, чемпионский опыт, - сказал Гурцкая в беседе с "РБ Спорт" При этом Гурцкая подчеркнул, что интерес Слуцкого к "Спартаку" возможен только при чётком понимании стратегии клуба и готовности работать в долгую."Спартак" ранее назначил главным тренером испанца Хуана Карседо, работавшего на Кипре. С ним заключен контракт сроком на два с половиной года. В ноябре команду, напомним, покинул Деян Станкович."Спартак" имеет в своем активе 29 баллов и идет шестым в чемпионате России. В первом матче после зимней паузы красно-белые сыграют против "Сочи".