По информации инсайдера Ивана Карпова, интерес к аргентинцу проявляют два южноамериканских клуба - "Интернасьонал" и "Расинг". Оба варианта предполагают аренду с последующим выкупом, однако такой формат московскую сторону не устраивает. В ЦСКА настаивают исключительно на полноценном трансфере и рассчитывают получить за футболиста не менее шести миллионов евро.
Вильягра присоединился к "армейцам" в 2025 году, перейдя из "Ривер Плейта" за 3,7 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, не записав на свой счёт ни голов, ни результативных передач.
ЦСКА требует шесть миллионов евро за своего легионера - источник
Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра может оказаться в числе игроков, с которыми клуб расстанется в ближайшее время.
Фото: ПФК ЦСКА