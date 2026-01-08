"В это окно речи о переходе в другой клуб нет. Вадим будет готовиться к сезону в составе "Крыльев" и продолжит выступать за этот клуб. Летом заканчивается арендное соглашение, и Вадим вернется в "Локомотив", – приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
В сезоне-2025/26 Раков в аренде играет за "Крылья Советов". Права на 20-летнего полузащитника принадлежат "Локомотиву". В нынешнем сезоне игрок выступил в 11 матчах за самарский клуб во всех турнирах, в которых записал на свой счет 5 голов и 2 результативные передачи. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ракова оценивается в 3 миллиона евро.
"Крылья Советов" завершили первую часть сезона на 12-м месте. В активе самарской команды 17 очков после 18-ти сыгранных туров.
Агент Ракова заявил, что футболист не уйдет из "Крыльев Советов" этой зимой
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Вадима Ракова, ответил, перейдет ли игрок в другой клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Крылья Советов"