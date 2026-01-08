Защитник "Оренбурга" Зотов покинул команду

"Георгий Зотов покидает ФК "Оренбург". Игрок и клуб договорились о прекращении сотрудничества. Благодарим Георгия за ежедневный профессионализм и вклад в развитие команды. Удачи, Зот!" — говорится в сообщении пресс-службы "Оренбурга".
Георгий Зотов играл в составе "Оренбурга" с лета 2024 года. За все время в команде он принял участие в 45 матчах во всех турнирах. В нынешнем сезоне он вышел на поле за оренбуржцев в 10 матчах, 9 из которых провел с капитанской повязкой. В текущем сезоне 35-летний игрок не отметился результативными действиями.
На данный момент "Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне вылета. После 18-ти туров команда набрала 12 очков.
Фото: ФК "Оренбург"