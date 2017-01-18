Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гонка "Лыжня России" в Екатеринбурге будет посвящена ЧМ-2018

Дистанция ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России-2017" в Екатеринбурге будет символизировать год проведения в России игр Чемпионата мира FIFA 2018 в России и составит 2018 метров. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Дистанция составит 2018 метров. Расстояние будет символизировать год проведения в России игр Чемпионата мира по футболу", - приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Гонка пройдет 12 февраля.

"Нам приятно быть причастными к этому великому событию в мире спорта. Поддержать тему футбола в рамках "Лыжни России" собирается наша футбольная команда "Урал". Второй год подряд наши футболисты будут участвовать в главном старте "Лыжни России", - рассказал министр.

Подготовка к мероприятию в регионе уже началась. "На площадке Екатеринбург-ЭКСПО оформляется трасса. Для этого используется специальная техника. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, медицинского обеспечения участников праздника, питанию. Призовой фонд "Лыжни России" в Екатеринбурге - 2 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе правительства региона.
Сегодня, 18:09
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Гнидера и его ослиный клуб пригласить не забудьте.
Регистрация: 9.08.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.