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Гонка "Лыжня России" в Екатеринбурге будет посвящена ЧМ-2018
Дистанция ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России-2017" в Екатеринбурге будет символизировать год проведения в России игр Чемпионата мира FIFA 2018 в России и составит 2018 метров. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Дистанция составит 2018 метров. Расстояние будет символизировать год проведения в России игр Чемпионата мира по футболу", - приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
Гонка пройдет 12 февраля.
"Нам приятно быть причастными к этому великому событию в мире спорта. Поддержать тему футбола в рамках "Лыжни России" собирается наша футбольная команда "Урал". Второй год подряд наши футболисты будут участвовать в главном старте "Лыжни России", - рассказал министр.
Подготовка к мероприятию в регионе уже началась. "На площадке Екатеринбург-ЭКСПО оформляется трасса. Для этого используется специальная техника. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, медицинского обеспечения участников праздника, питанию. Призовой фонд "Лыжни России" в Екатеринбурге - 2 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе правительства региона.
"Дистанция составит 2018 метров. Расстояние будет символизировать год проведения в России игр Чемпионата мира по футболу", - приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
Гонка пройдет 12 февраля.
"Нам приятно быть причастными к этому великому событию в мире спорта. Поддержать тему футбола в рамках "Лыжни России" собирается наша футбольная команда "Урал". Второй год подряд наши футболисты будут участвовать в главном старте "Лыжни России", - рассказал министр.
Подготовка к мероприятию в регионе уже началась. "На площадке Екатеринбург-ЭКСПО оформляется трасса. Для этого используется специальная техника. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, медицинского обеспечения участников праздника, питанию. Призовой фонд "Лыжни России" в Екатеринбурге - 2 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе правительства региона.
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