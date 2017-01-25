Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Кержаков предложил провести матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков предложил провести матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади Петербурга перед началом ЧМ-2018.

"Вчера принял участие в заседании Общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга, который посвятили Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Предложил провести перед началом Чемпионата мира по футболу матч с участием Легенд футбола на Дворцовой площади. Как вам идея? И кого из спортсменов хотели бы видеть на этом матче?" - говорится в записи, опубликованной в Instagram футболиста.
Теги: Кержаков
Сегодня, 14:07
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Lord_Vik
Саша, если кого из спортсменов и хотим видеть то только не тебя

Я бы тоже за исторические стекла беспокоился blush
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Нафиг, на Красную площадь, пусть там пинают! Что за манера такая - стадион построили (ну, почти), а лезут на Дворцовую. И так народу дофига, так ещё и эти.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: teacher (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (1)

Lord_Vik,
Он себя и не предлагал, хотя наверное мог бы. А вот вас там точно не будет!
Регистрация: 10.01.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:38) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Плять Саша, если кого из спортсменов и хотим видеть то только не тебя. Такой простой инициативный парень smile
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.