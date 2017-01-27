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В Калининграде запустят часы, начинающие отсчет 500 дней до ЧМ-2018
Праздник, приуроченный к 500 дням до старта чемпионата мира 2018 года по футболу в России, пройдет в Калининграде 30 января. Состоится церемония запуска часов отсчета обратного времени до начала чемпионата. Об этом ТАСС сообщили в компании "САН ИнБев", выступающей организатором мероприятия при поддержке городской администрации.
"В Калининграде часы будут расположены в сквере у памятника Родина-мать", - сказал представитель компании. В мероприятии примут участие представители властей региона, также ожидается участие пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванью Натальи Ищенко, которая является послом города-организатора ЧМ-2018 Калининграда.
Часы изготовлены компанией Hublot и будут отсчитывать дни, часы и минуты до старта ЧМ, они снабжены Wi-Fi-роутером и встроенной камерой, с помощью которой каждый желающий может сделать свой снимок. "Эту фотографию можно отправить себе по почте вместе с аудиозаписью, сообщение будет доставлено адресату в 2018 году, когда начнется чемпионат мира", - уточнил собеседник агентства.
Гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Также среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.
В городском центре подготовки волонтеров к ЧМ по футболу за 500 дней до первенства также состоится встреча Натальи Ищенко. Молодые люди, принявшие решение влиться в волонтерское движение, смогут задать вопросы олимпийской чемпионке.
"В Калининграде часы будут расположены в сквере у памятника Родина-мать", - сказал представитель компании. В мероприятии примут участие представители властей региона, также ожидается участие пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванью Натальи Ищенко, которая является послом города-организатора ЧМ-2018 Калининграда.
Часы изготовлены компанией Hublot и будут отсчитывать дни, часы и минуты до старта ЧМ, они снабжены Wi-Fi-роутером и встроенной камерой, с помощью которой каждый желающий может сделать свой снимок. "Эту фотографию можно отправить себе по почте вместе с аудиозаписью, сообщение будет доставлено адресату в 2018 году, когда начнется чемпионат мира", - уточнил собеседник агентства.
Гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Также среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.
В городском центре подготовки волонтеров к ЧМ по футболу за 500 дней до первенства также состоится встреча Натальи Ищенко. Молодые люди, принявшие решение влиться в волонтерское движение, смогут задать вопросы олимпийской чемпионке.
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