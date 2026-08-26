Орлов раскритиковал капитана "Зенита": какой он лидер?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил лидерские качества Вильмара Барриоса.

Фото: ФК "Зенит"

Он сам ошибался всё время, и какой он лидер? Я не знаю, почему ему дают [капитанскую повязку], - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

