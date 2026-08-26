Орлов раскритиковал капитана "Зенита": какой он лидер?

- У "Зенита" нет лидера? В принципе, это правда. Мы помним Данни — он был капитан команды и лидер. Но сейчас вышел с капитанской повязкой Барриос.
Он сам ошибался всё время, и какой он лидер? Я не знаю, почему ему дают [капитанскую повязку], - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что петербургский "Зенит" уступил на выезде московскому "Спартаку" в пятом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Вильмар Барриос (автогол) и Роман Зобнин. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос вывел петербуржцев на этот матч с капитанской повязкой на рукаве.
Напомним, что Барриос выступает за петербуржцев с февраля 2019 года, всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 266 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 голевых передач.