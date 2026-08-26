Португальский клуб заинтересован в форварде "Краснодара". Сделку осложняют санкции - источник

Нападающий краснодарцев может перебраться в чемпионат Португалии.
Фото: ФК "Краснодар"
По данным источника, "Витория Гимарайнш" интересовалась возможностью аренды нападающего Александра Кокшарова у "Краснодара". Однако официального предложения от португальского клуба не поступало. В "Краснодаре" ответили, что заинтересованы только в продаже игрока.

Сообщается, что "Витория" готова выложить до 1 миллиона евро за Кокшарова, но сделка осложняется санкциями против России и трудностями с переводом средств. Португальцы не хотят использовать платежи через третьи страны или другие сомнительные схемы, опасаясь проблем с местным законодательством.

Отмечается, что стороны ищут законный способ проведения платежа, который устроит правоохранительные органы Португалии. Пока такой способ не найден.

21-летний Кокшаров является воспитанником академии "Краснодара". Действующий контракт футболиста истекает летом будущего года. В этом сезоне форвард еще не принимал участия в официальным матчах.

Источник: Sport24

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