По данным источника, "Витория Гимарайнш" интересовалась возможностью аренды нападающего Александра Кокшарова у "Краснодара". Однако официального предложения от португальского клуба не поступало. В "Краснодаре" ответили, что заинтересованы только в продаже игрока.
Сообщается, что "Витория" готова выложить до 1 миллиона евро за Кокшарова, но сделка осложняется санкциями против России и трудностями с переводом средств. Португальцы не хотят использовать платежи через третьи страны или другие сомнительные схемы, опасаясь проблем с местным законодательством.
Отмечается, что стороны ищут законный способ проведения платежа, который устроит правоохранительные органы Португалии. Пока такой способ не найден.
21-летний Кокшаров является воспитанником академии "Краснодара". Действующий контракт футболиста истекает летом будущего года. В этом сезоне форвард еще не принимал участия в официальным матчах.
Источник: Sport24
Португальский клуб заинтересован в форварде "Краснодара". Сделку осложняют санкции - источник
Нападающий краснодарцев может перебраться в чемпионат Португалии.
Фото: ФК "Краснодар"